Органный концерт при свечах «От барокко до минимализма: Бах, Гильман, Эйнауди»

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины вновь стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, выполнен в псевдороманском стиле и расположен в живописном уголке города — на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Церковь славится своей богатейшей историей, удивительной атмосферой и уникальной акустикой, которая идеально подходит для звучания короля инструментов — органа. Концерты проходят в таинственном полумраке при мерцании свечей. Приглашаем вас в завораживающее музыкальное путешествие!
На концерте выступит виртуоз органа Аида Глухова, которая предложит зрителям незабываемое звучание произведений от барокко до минимализма:
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и подходит для зрителей старше 6 лет. Аида Глухова — лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнит программу на электронном органе Johannus.
Не упустите возможность насладиться волшебством органной музыки в уникальной атмосфере Шведской церкви Святой Екатерины! Ждем вас!