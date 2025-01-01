Органный концерт при свечах «От барокко до минимализма: Бах, Гильман, Эйнауди»

Цикл органных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины вновь стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, выполнен в псевдороманском стиле и расположен в живописном уголке города — на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь славится своей богатейшей историей, удивительной атмосферой и уникальной акустикой, которая идеально подходит для звучания короля инструментов — органа. Концерты проходят в таинственном полумраке при мерцании свечей. Приглашаем вас в завораживающее музыкальное путешествие!

В программе вечера

На концерте выступит виртуоз органа Аида Глухова, которая предложит зрителям незабываемое звучание произведений от барокко до минимализма:

Токката и фуга ре минор BWV 565 — визитная карточка органных концертов, знаменитая своей мощной энергией и грандиозностью. Хоральная прелюдия: Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 — шедевр хоральной обработки, который в значительной степени влияет на немецкое музыкальное искусство барокко.

Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 — шедевр хоральной обработки, который в значительной степени влияет на немецкое музыкальное искусство барокко. Александр Гильман: Соната для органа №1 op. 42: II. Пастораль — III. Финал. Этот выдающийся композитор оставил значительный след в органной музыке.

Соната для органа №1 op. 42: II. Пастораль — III. Финал. Этот выдающийся композитор оставил значительный след в органной музыке. Дитрих Виерзейко: Passion "Сказки" для органа: включает ряд необычных и ярких произведений, таких как "Марш Горного Короля" и "Поэма слез".

Passion "Сказки" для органа: включает ряд необычных и ярких произведений, таких как "Марш Горного Короля" и "Поэма слез". Людовико Эйнауди: Una Mattina, Nightbook, Nuvole Bianche и другие экземпляры его неоклассической музыки, которые создают неповторимую атмосферу.

Информация о концерте

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и подходит для зрителей старше 6 лет. Аида Глухова — лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнит программу на электронном органе Johannus.

Не упустите возможность насладиться волшебством органной музыки в уникальной атмосфере Шведской церкви Святой Екатерины! Ждем вас!