Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «От барокко до минимализма: Бах, Гильман, Эйнауди»
Киноафиша Органный концерт при свечах «От барокко до минимализма: Бах, Гильман, Эйнауди»

Органный концерт при свечах «От барокко до минимализма: Бах, Гильман, Эйнауди»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Цикл органных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины вновь стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, выполнен в псевдороманском стиле и расположен в живописном уголке города — на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь славится своей богатейшей историей, удивительной атмосферой и уникальной акустикой, которая идеально подходит для звучания короля инструментов — органа. Концерты проходят в таинственном полумраке при мерцании свечей. Приглашаем вас в завораживающее музыкальное путешествие!

В программе вечера

На концерте выступит виртуоз органа Аида Глухова, которая предложит зрителям незабываемое звучание произведений от барокко до минимализма:

  • Иоганн Себастьян Бах: Токката и фуга ре минор BWV 565 — визитная карточка органных концертов, знаменитая своей мощной энергией и грандиозностью.
  • Хоральная прелюдия: Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639 — шедевр хоральной обработки, который в значительной степени влияет на немецкое музыкальное искусство барокко.
  • Александр Гильман: Соната для органа №1 op. 42: II. Пастораль — III. Финал. Этот выдающийся композитор оставил значительный след в органной музыке.
  • Дитрих Виерзейко: Passion "Сказки" для органа: включает ряд необычных и ярких произведений, таких как "Марш Горного Короля" и "Поэма слез".
  • Людовико Эйнауди: Una Mattina, Nightbook, Nuvole Bianche и другие экземпляры его неоклассической музыки, которые создают неповторимую атмосферу.

Информация о концерте

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и подходит для зрителей старше 6 лет. Аида Глухова — лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнит программу на электронном органе Johannus.

Не упустите возможность насладиться волшебством органной музыки в уникальной атмосфере Шведской церкви Святой Екатерины! Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
19:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
15 августа в 21:00 Поправка
от 900 ₽
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
0+
Морская традиция на Большом Петербургском кольце
20 августа в 11:30 Теплоход «Акватория звука»
от 150 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
22 августа в 18:45 Квартира 8
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше