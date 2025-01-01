Органный концерт при свечах «От Баха до рока»

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует уникальный цикл органных концертов. Этот архитектурный шедевр, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Богатая история, удивительная атмосфера и исключительная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа!
Концерты проходят в таинственном полумраке, освещённые лишь мерцающими свечами. Здесь зрители смогут насладиться музыкальным путешествием от Баха до рок-хитов, ведь орган способен исполнить любые музыкальные стили — от средневековья до современности.
В этот вечер зрителей ожидает удивительное пересечение музыкальных эпох и стилей. В программе концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:
Бах, чья музыка стала неотъемлемой частью экранного искусства, и сегодня удивляет своей актуальностью. Например, хоральная прелюдия фа минор, одна из самых популярных органных пьес, вновь обрела популярность после выхода культового фильма Андрея Тарковского «Солярис». Музыка Баха и других композиторов будет звучать в новой интерпретации — орган придаст знакомым мелодиям совершенно иной смысл.
Также в программе концерта — известные композиции группы Queen. Их шедевр «Богемская рапсодия» стал настоящей музыкальной революцией, требующей виртуозного исполнения на органе. Этот вечер обещает быть незабываемым!
Исполнитель: Аида Глухова, лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.
Возрастное ограничение: концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной обстановке! Ждем вас на органных концертах в Шведской церкви Святой Екатерины!