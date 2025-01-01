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Органный концерт при свечах «От Баха до рока»
Киноафиша Органный концерт при свечах «От Баха до рока»

Органный концерт при свечах «От Баха до рока»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Цикл органных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует уникальный цикл органных концертов. Этот архитектурный шедевр, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Богатая история, удивительная атмосфера и исключительная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа!

Концерты проходят в таинственном полумраке, освещённые лишь мерцающими свечами. Здесь зрители смогут насладиться музыкальным путешествием от Баха до рок-хитов, ведь орган способен исполнить любые музыкальные стили — от средневековья до современности.

Музыкальная программа вечера

В этот вечер зрителей ожидает удивительное пересечение музыкальных эпох и стилей. В программе концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
  • Дитрих Виерзейко (1989*)
  • Фабрицио Патерлини (1973*)
  • Людовико Эйнауди (1955*)
  • Фредди Меркьюри (1946–1991)

Бах, чья музыка стала неотъемлемой частью экранного искусства, и сегодня удивляет своей актуальностью. Например, хоральная прелюдия фа минор, одна из самых популярных органных пьес, вновь обрела популярность после выхода культового фильма Андрея Тарковского «Солярис». Музыка Баха и других композиторов будет звучать в новой интерпретации — орган придаст знакомым мелодиям совершенно иной смысл.

Также в программе концерта — известные композиции группы Queen. Их шедевр «Богемская рапсодия» стал настоящей музыкальной революцией, требующей виртуозного исполнения на органе. Этот вечер обещает быть незабываемым!

Подробности концерта

Исполнитель: Аида Глухова, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.

Возрастное ограничение: концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной обстановке! Ждем вас на органных концертах в Шведской церкви Святой Екатерины!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
19:30 от 1600 ₽

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