Цикл органных концертов в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует уникальный цикл органных концертов. Этот архитектурный шедевр, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Богатая история, удивительная атмосфера и исключительная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа!

Концерты проходят в таинственном полумраке, освещённые лишь мерцающими свечами. Здесь зрители смогут насладиться музыкальным путешествием от Баха до рок-хитов, ведь орган способен исполнить любые музыкальные стили — от средневековья до современности.

Музыкальная программа вечера

В этот вечер зрителей ожидает удивительное пересечение музыкальных эпох и стилей. В программе концерта прозвучат произведения таких композиторов, как:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

(1685–1750) Дитрих Виерзейко (1989*)

(1989*) Фабрицио Патерлини (1973*)

(1973*) Людовико Эйнауди (1955*)

(1955*) Фредди Меркьюри (1946–1991)

Бах, чья музыка стала неотъемлемой частью экранного искусства, и сегодня удивляет своей актуальностью. Например, хоральная прелюдия фа минор, одна из самых популярных органных пьес, вновь обрела популярность после выхода культового фильма Андрея Тарковского «Солярис». Музыка Баха и других композиторов будет звучать в новой интерпретации — орган придаст знакомым мелодиям совершенно иной смысл.

Также в программе концерта — известные композиции группы Queen. Их шедевр «Богемская рапсодия» стал настоящей музыкальной революцией, требующей виртуозного исполнения на органе. Этот вечер обещает быть незабываемым!

Подробности концерта

Исполнитель: Аида Глухова, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.

Возрастное ограничение: концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной обстановке! Ждем вас на органных концертах в Шведской церкви Святой Екатерины!