Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»

Концерт органной музыки: Путешествие во времени

Почему орган сегодня так популярен? В первой четверти XXI века мы наблюдаем мощный ренессанс органной музыки. Одной из главных причин этого явления является уникальная связь между тембром органа в современной музыке и музыкой прошлого. Звучание органа, освященное творчеством таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и Антонио Вивальди, стало основой для незабываемых мелодий из популярных фильмов Говарда Шора, Клауса Бадельта, Джона Уильямса и Ханса Циммера.

В программе нашего концерта мы отправимся в увлекательное путешествие от эпохи барокко до выдающихся образцов современной киномузыки. Уютный зал Яани Кирик с удивительной акустикой поможет создать подходящую атмосферу для этого музыкального опыта. В этот вечер мы окунемся в таинственное прошлое немецких соборов, для которых создавал свои произведения Бах, а затем перенесемся в фантастическое будущее, как главный герой фильма «Интерстеллар». Этот концерт действительно нельзя пропустить!

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532

Антонио Вивальди (1678–1741) - Скрипичный концерт «Времена года», «Весна», 3 часть

Антонио Вивальди - Ария Ирены из оперы «Баязет» Sposa son disprezzata

Иоганн Себастьян Бах - Шарль Франсуа Гуно (1818–1893) - Ave Maria

Франц Шуберт (1797–1828) - Ave Maria

Иоганн Себастьян Бах - Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir BWV 639

Владимир Вавилов (1925–1973) - Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Сергей Прокофьев (1891–1953) - «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»

Гаэтано Доницетти (1797–1848) - Ария Лючии из оперы «Лючия ди Ламмермур» (использовалось в к/ф «Пятый элемент»)

Нино Рота (1911–1979) - Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»

Астор Пьяццолла (1921–1992) - Libertango

Клаус Бадельт (1967*) - Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»

Джон Уильямс (1932*) - Музыка из к/ф «Гарри Поттер», «Звёздные войны»

Говард Шор (1946*) - Музыка из к/ф «Властелин колец»

Ханс Циммер (1957*) - Музыка из к/ф «Интерстеллар»

Исполнители:

Эльнора Гросс, орган - лауреат международных конкурсов

Янина Прокопенко, сопрано

Петро Арт квинтет (скрипки, альт, виолончель, контрабас)

Продолжительность концерта: 1 час 20 минут без антракта.

Концерт предназначен для: всех категорий зрителей старше 6 лет.