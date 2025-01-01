Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»

Концерт органной музыки: Путешествие во времени
Почему орган сегодня так популярен? В первой четверти XXI века мы наблюдаем мощный ренессанс органной музыки. Одной из главных причин этого явления является уникальная связь между тембром органа в современной музыке и музыкой прошлого. Звучание органа, освященное творчеством таких композиторов, как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель и Антонио Вивальди, стало основой для незабываемых мелодий из популярных фильмов Говарда Шора, Клауса Бадельта, Джона Уильямса и Ханса Циммера.
В программе нашего концерта мы отправимся в увлекательное путешествие от эпохи барокко до выдающихся образцов современной киномузыки. Уютный зал Яани Кирик с удивительной акустикой поможет создать подходящую атмосферу для этого музыкального опыта. В этот вечер мы окунемся в таинственное прошлое немецких соборов, для которых создавал свои произведения Бах, а затем перенесемся в фантастическое будущее, как главный герой фильма «Интерстеллар». Этот концерт действительно нельзя пропустить!
Программа концерта:
- Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532
- Антонио Вивальди (1678–1741) - Скрипичный концерт «Времена года», «Весна», 3 часть
- Антонио Вивальди - Ария Ирены из оперы «Баязет» Sposa son disprezzata
- Иоганн Себастьян Бах - Шарль Франсуа Гуно (1818–1893) - Ave Maria
- Франц Шуберт (1797–1828) - Ave Maria
- Иоганн Себастьян Бах - Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir BWV 639
- Владимир Вавилов (1925–1973) - Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)
- Сергей Прокофьев (1891–1953) - «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»
- Гаэтано Доницетти (1797–1848) - Ария Лючии из оперы «Лючия ди Ламмермур» (использовалось в к/ф «Пятый элемент»)
- Нино Рота (1911–1979) - Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»
- Астор Пьяццолла (1921–1992) - Libertango
- Клаус Бадельт (1967*) - Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»
- Джон Уильямс (1932*) - Музыка из к/ф «Гарри Поттер», «Звёздные войны»
- Говард Шор (1946*) - Музыка из к/ф «Властелин колец»
- Ханс Циммер (1957*) - Музыка из к/ф «Интерстеллар»
Исполнители:
- Эльнора Гросс, орган - лауреат международных конкурсов
- Янина Прокопенко, сопрано
- Петро Арт квинтет (скрипки, альт, виолончель, контрабас)
Продолжительность концерта: 1 час 20 минут без антракта.
Концерт предназначен для: всех категорий зрителей старше 6 лет.