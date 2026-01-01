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Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
Киноафиша Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»

Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+

О концерте

Органный концерт при свечах в Лютеранской церкви Яани Кирик

В Лютеранской церкви Яани Кирик пройдет уникальный органный концерт при свечах. В программе звучит музыка от Баха и Генделя до современных кинотреков, включая произведения Ханса Циммера и Рамина Джавади. Особая акустика уютного зала создаст незабываемую атмосферу, перенесет слушателей в таинственное прошлое и откроет двери в фантастическое будущее.

В концерте примут участие:

  • Дарья Тюлягина (меццо-сопрано)
  • Софья Орлова (скрипка)
  • Екатерина Филимонова (виолончель)
  • Иван Мокшин (орган)

Этот концерт станет настоящим событием для поклонников органной музыки и любителей кинотематики. Стоит отметить, что в последнее время органная музыка переживает настоящий ренессанс, благодаря сочетанию древнего звучания с современными композициями. В программе нас ожидают произведения, которые познакомят нас с эпохами, начиная с XVIII века и заканчивая современными хитовыми саундтреками.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Токката ре минор
  • Иоганн Себастьян Бах - Соната для скрипки и клавира си минор
  • Иоганн Себастьян Бах - Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir (Взываю к Тебе, Господи)
  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759) - Ария «Dignare, o Domine»
  • Иоганн Себастьян Бах - Трио-соната до минор
  • Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) - Свадебный марш из сюиты «Сон в летнюю ночь»
  • Эдвард Элгар (1857–1934) - Салют Любви
  • Микаэл Таривердиев (1931–1996) - Снег над Ленинградом из музыки к фильму «Ирония судьбы, или С легким паром»
  • Владимир Вавилов (1925–1973) - Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)
  • Ханс Циммер (1957*) - Саундтрек из фильма «Интерстеллар»
  • Рамин Джавади - Музыка из сериала «Игра престолов»
  • Гаэтано Доницетти (1797–1848) - Речитатив Лючии де Ламмермур (использовалось в фильме «Пятый элемент»)
  • Эрик Серра - Ария Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент»
  • Музыка из фильма «Пираты Карибского моря»
  • Леонард Коэн (1934–2016) - Аллилуйя

Концерт пройдет без антракта, так что у зрителей будет возможность насладиться музыкой непрерывно. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

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