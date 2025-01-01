Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»

Почему орган сегодня так популярен? Что послужило причиной мощного ренессанса органной музыки в первой четверти XXI века? Основной причиной является временная арка, соединяющая тембр органа в современной и исторической музыке. Звучание органа, навеянное творчеством таких гениев, как Бах и Гендель, создало запоминающиеся мелодии, которые мы знаем из популярных фильмов, написанных Хансом Циммером и другими культовыми кинокомпозиторами.
На нашем концерте мы промчимся от XVIII века до современности, от эпохи барокко до выдающихся образцов западной киномузыки. Уютный зал Яани Кирик обеспечит удивительную акустику, создавая атмосферу, идеально подходящую для этого музыкального путешествия. Этим вечером вы сможете окунуться в таинственные звуки немецких соборов, где Бах создавал свои шедевры, а затем перенестись в фантастическое будущее, словно главный герой фильма «Интерстеллар». Этот концерт действительно нельзя пропустить!
Продолжительность концерта: 1 час 20 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.