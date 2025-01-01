Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»

Концерт органной музыки: от барокко до современности

Почему орган сегодня так популярен? Что послужило причиной мощного ренессанса органной музыки в первой четверти XXI века? Основной причиной является временная арка, соединяющая тембр органа в современной и исторической музыке. Звучание органа, навеянное творчеством таких гениев, как Бах и Гендель, создало запоминающиеся мелодии, которые мы знаем из популярных фильмов, написанных Хансом Циммером и другими культовыми кинокомпозиторами.

На нашем концерте мы промчимся от XVIII века до современности, от эпохи барокко до выдающихся образцов западной киномузыки. Уютный зал Яани Кирик обеспечит удивительную акустику, создавая атмосферу, идеально подходящую для этого музыкального путешествия. Этим вечером вы сможете окунуться в таинственные звуки немецких соборов, где Бах создавал свои шедевры, а затем перенестись в фантастическое будущее, словно главный герой фильма «Интерстеллар». Этот концерт действительно нельзя пропустить!

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Токката ре минор Соната для скрипки и клавира си минор (I и II части) Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir (Взываю к Тебе, Господи) Трио-соната до минор

Джованни Батиста Перголези (1710–1736) Ария альта «Как горевала...» из цикла Stabat Mater

Георг Фридрих Гендель (1685–1759) Ария «Сподоби, о Господи»

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) Свадебный марш из сюиты «Сон в летнюю ночь»

Микаэл Таривердиев (1931–1996) Снег над Ленинградом из музыки к фильму «Ирония судьбы, или С легким паром»

Рамин Джавади Музыка из фильма «Игра престолов»

Владимир Вавилов (1925–1973) Ave Maria (приписывалось Джулио Каччини)

Ханс Циммер (1957–) Саундтрек из фильма «Интерстеллар» Музыка из фильма «Пираты Карибского моря»

Леонард Коэн (1934–2016) Аллилуйя



Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Евгения Капитонова, сопрано

Кристина Асташкина, скрипка

Екатерина Филимонова, виолончель

Иван Мокшин, орган

Продолжительность концерта: 1 час 20 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.