Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»

Возрождение органной музыки: Концерт в уютном зале Яани Кирик

Почему орган сегодня так популярен? Что послужило причиной мощного ренессанса органной музыки в первой четверти XXI века? Одной из главных причин является временная арка, связывающая тембр органа в современной музыке с музыкальным наследием прошлого. Звучание органа, освященное творчеством Баха, Генделя и Вивальди, стало основой запоминающихся мелодий из фильмов Говарда Шора, Клауса Бадельта, Джона Уильямса и Ханса Циммера.

На нашем концерте мы промчимся от XVIII века до современности, от эпохи барокко до выдающихся образцов современной западной киномузыки. Уникальная акустика зала Яани Кирик создаст подходящую атмосферу для погружения в таинственное прошлое немецких соборов, где творил Бах, и в фантастическое будущее, как в фильме «Интерстеллар». Этот концерт действительно нельзя пропустить!

Программа концерта

Антонио Вивальди (1678–1741) — «Зима» из цикла концертов «Времена года», I часть

Антонио Вивальди — Ария Ирены из оперы «Баязет» Sposa son disprezzata

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Концерт до мажор, I часть (по А. Вивальди) BWV 594

Франц Шуберт (1797–1828) — Ave Maria

Арканджело Корелли (1653–1713) — Кончерто гроссо IV, I часть

Винченцо Беллини (1801–1835) — Casta diva, каватина Нормы из оперы «Норма»

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir BWV 639

Сергей Прокофьев (1891–1953) — «Монтекки и Капулетти» из балета «Ромео и Джульетта»

Гаэтано Доницетти (1797–1848) — Ария Лючии из оперы «Лючия ди Ламмермур» (использовалось в к/ф «Пятый элемент»)

Нино Рота (1911–1979) — Музыка из к/ф «Ромео и Джульетта»

Астор Пьяццолла (1921–1992) — Libertango

Говард Шор (1946*) — Музыка из к/ф «Властелин колец»

Клаус Бадельт (1967*) — Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»

Джон Уильямс (1932*) — Музыка из к/ф «Гарри Поттер»

Музыка из к/ф «Звёздные войны», тема Леи

Ханс Циммер (1957*) — Музыка из к/ф «Интерстеллар»

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов:

Иван Мокшин — орган

Янина Прокопенко — сопрано

Петро Арт квинтет (скрипки, альт, виолончель, контрабас)

Продолжительность

1 час 20 минут.

Возрастные ограничения

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше шести лет.