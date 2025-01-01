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Органный концерт при свечах. От Баха до Гершвина
Билеты от 1000₽
Киноафиша Органный концерт при свечах. От Баха до Гершвина

Органный концерт при свечах. От Баха до Гершвина

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт: Путешествие через века классической музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет настоящим путешествием сквозь пространство и время. В программе звучат произведения величайших композиторов, от Иоганна Себастьяна Баха до современных авторов.

Классические мастера

Мы начнем с немецкого гиганта эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, чья музыка до сих пор вдохновляет музыкантов и слушателей по всему миру. Затем перенесемся в эпоху классицизма к Вольфгангу Амадею Моцарту, чьи мелодии стали неотъемлемой частью музыкального наследия человечества.

Романтика и современность

Следующая остановка — Франц Шуберт, выдающийся композитор-романтик XIX века, чьи романсы и симфонии находят отклик в сердцах людей. Мы также услышим произведения Джорджа Гершвина, который смело сочетал элементы джаза с классической музыкой.

Современные голоса

Не обойдется и без творчества нашего современника, видного азербайджанского композитора и органиста Арифа Мирзоева, который продолжает исследовать баховское наследие, внося в него свежие идеи и звучание.

Непрерывность культурного наследия

Этот вечер в старинном соборе подарит вам возможность ощутить непрерывность и преемственность в развитии великой европейской культуры. Музыка, соединяющая разные страны и жанры, заставит задуматься о непреходящей актуальности бессмертной классики.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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