Концерт: Путешествие через века классической музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет настоящим путешествием сквозь пространство и время. В программе звучат произведения величайших композиторов, от Иоганна Себастьяна Баха до современных авторов.

Классические мастера

Мы начнем с немецкого гиганта эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, чья музыка до сих пор вдохновляет музыкантов и слушателей по всему миру. Затем перенесемся в эпоху классицизма к Вольфгангу Амадею Моцарту, чьи мелодии стали неотъемлемой частью музыкального наследия человечества.

Романтика и современность

Следующая остановка — Франц Шуберт, выдающийся композитор-романтик XIX века, чьи романсы и симфонии находят отклик в сердцах людей. Мы также услышим произведения Джорджа Гершвина, который смело сочетал элементы джаза с классической музыкой.

Современные голоса

Не обойдется и без творчества нашего современника, видного азербайджанского композитора и органиста Арифа Мирзоева, который продолжает исследовать баховское наследие, внося в него свежие идеи и звучание.

Непрерывность культурного наследия

Этот вечер в старинном соборе подарит вам возможность ощутить непрерывность и преемственность в развитии великой европейской культуры. Музыка, соединяющая разные страны и жанры, заставит задуматься о непреходящей актуальности бессмертной классики.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия!