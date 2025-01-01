Органный концерт при свечах «Органный фейерверк: от Баха до Пярта»

Органный фейерверк в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, возвышается белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр, созданный великим зодчим Николаем Бенуа в неороманском стиле в 1856-1859 годах, станет сценой для новой серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа».

С ноября 2025 года лучшие органисты современности удивят вас разнообразием программ. Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, рассказывая увлекательные истории о церкви и её архитектуре. Особое внимание уделяется семейному захоронению династии Бенуа, находящемуся в крипте храма. Все это происходит на территории бывшего католического кладбища, где покоятся многие известные петербуржцы.

Программа концертов

Одна из ярчайших программ – «Органный фейерверк: от Баха до Пярта», исполняемая харизматичным органистом Анджеем Диковичем. Вас ждет захватывающее музыкальное путешествие по Европе через различные эпохи и стили, при свечах и с авторскими комментариями исполнителя!

Музыка барокко

Концерт откроется органной версией псалма Бенедетто Марчелло, итальянского композитора XVIII века. Его старший брат, Алессандро Марчелло, также оставил свой след в истории музыки. Продолжит программу произведение бургундца Бальдассара Галуппи, который, будучи популярным композитором в России, также писал духовную музыку.

Еще одно знаменитое произведение, «Адажио Альбинони», было на самом деле создано композитором Ремо Джадзотто. Это произведение стало классикой и часто используется в кино.

Немецкая классика

Творчество Иоганна Себастьяна Баха представлено токкатой ре минор и хоральной прелюдией. Бах создал множество шедевров в области хоральной обработки, которые запомнились многим зрителям. Его влияние продолжается через музыку Феликса Мендельсона, который вернул миру забытое наследие Баха.

Французское рококо

Органные произведения Франции будут представлены сочинениями Франсуа Куперена и легендарной органной транскрипцией прелюдии Шопена. Также в программу войдет «Pari intervalo» знаменитого эстонского композитора Арво Пярта, который пишет музыку, обращая внимание на внутренний мир слушателя.

Билеты и продолжительность концерта

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Длительность программы – 1 час 10 минут без антракта. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет.

Программа концерта:

Бенедетто Марчелло (1686-1739) – Псалм № 19 в переложении для органа

Николаус Брунс (1665-1697) – Прелюдия соль минор

Франсуа Куперен (1668-1733) – Elevation (Вознесение) из Монастырской мессы

Ремо Джадзотто (1910-1998) – Adagio (приписывалось Томазо Альбинони)

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – Прелюдия и фуга соль мажор BWV 541

Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir (Взываю к тебе, Господи) BWV 639

Бальдассаре Галуппи (1706-1785) – Соната ре минор: Allegro

Фредерик Шопен (1810-1849) – Прелюдия до минор в переложении для органа

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847) – Остинато до минор MWV w7

Арво Пярт (1935*) – Pari intervalo

Гастон Белье (1863-1938) – Токката ре минор

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – Токката ре минор BWV 565

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анджей Дикович. Инструмент: электронный орган Johannus.