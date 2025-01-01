Органный концерт при свечах «Органные шедевры Европы»

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный органной музыке двух самых «органных» стран – Германии и Франции. В программе прозвучат шедевры, которые перенесут вас сквозь века и музыкальные стили, от барокко до романтизма.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Виталий Котова, орган.
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.
Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где находится один из уникальных исторических органов семейства Walcker, построенный в 1910 году. Этот орган способен звучать как в барочном, так и в романтическом стилях, что делает его идеальным для исполнения произведений, которые вы услышите на концерте.
Храм Матери Божией Лурдской в Петербурге был возведен по проекту архитектора Леонтия Бенуа в 1909 году. Это единственный в городе католический приход, который не закрылся в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству. Его уникальный стиль и атмосфера создают неповторимую среду для прослушивания органной музыки.
Во время визита генерала де Голля в 1966 году, Ковенский переулок был заасфальтирован и украшен клумбами всего за одну ночь! Этот факт подчеркивает важность и значимость храма для французской общины в России.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия, насладитесь органными шедеврами Европы!