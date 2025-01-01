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Органный концерт при свечах «Органные шедевры Европы»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Органные шедевры Европы»

Органный концерт при свечах «Органные шедевры Европы»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органные шедевры Европы: Музыка Германии и Франции

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный органной музыке двух самых «органных» стран – Германии и Франции. В программе прозвучат шедевры, которые перенесут вас сквозь века и музыкальные стили, от барокко до романтизма.

Программа концерта

  • Дитрих Букстехуде (1673–1707) – Прелюдия и фуга ми минор BuxWV 142
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – Трио соната № 5 до мажор BWV 529 Allegro – Largo – Allegro
  • Иоганнес Брамс (1833–1897) – Прелюдия и фуга соль минор WoO 10
  • Георг Муффат (1653–1704) – Apparatus musico-organisticus: Toccata prima ре минор
  • Иоганн Себастьян Бах – Прелюдия и фуга ми минор BWV 548
  • Луи Вьерн (1870–1937) – Симфония для органа № 3 фа-диез минор: II. Cantilene – V. Final
  • Макс Регер (1873–1916) – Фантазия и фуга ре минор ор. 135b

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Виталий Котова, орган.

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Уникальный орган и место проведения

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, где находится один из уникальных исторических органов семейства Walcker, построенный в 1910 году. Этот орган способен звучать как в барочном, так и в романтическом стилях, что делает его идеальным для исполнения произведений, которые вы услышите на концерте.

История храма

Храм Матери Божией Лурдской в Петербурге был возведен по проекту архитектора Леонтия Бенуа в 1909 году. Это единственный в городе католический приход, который не закрылся в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству. Его уникальный стиль и атмосфера создают неповторимую среду для прослушивания органной музыки.

Интересные факты

Во время визита генерала де Голля в 1966 году, Ковенский переулок был заасфальтирован и украшен клумбами всего за одну ночь! Этот факт подчеркивает важность и значимость храма для французской общины в России.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия, насладитесь органными шедеврами Европы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 900 ₽

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