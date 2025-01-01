Органный концерт при свечах «Орган. Собор. Готика»

Свечи, облака тумана и неразгаданные тайны ждут вас на уникальном музыкальном вечере, который погрузит в атмосферу величественных парижских соборов. «Орган. Собор. Готика» — концерт, где старинные легенды открываются в звучании органа и гуслей.
Орган, своим всеобъемлющим звучанием, воплощает силу собора, а гусли наполняют пространство прозрачным и прохладным тембром. Анна Яковлева и Екатерина Маришкина — ведущие петербургские музыканты, расскажут увлекательные истории, отраженные в литературе и музыке, от Баха до Уэббера.
Концерт откроется грандиозной Токкатой и фугой ре минор Иоганна Себастьяна Баха. В это время французское органное искусство достигло высот благодаря симфоническим органам, созданным мастером Аристидом Кавайе-Колем в самых знаменитых соборах Парижа.
На программе — произведения полные мистики:
Лауреаты международных конкурсов, Анна Яковлева (гусли звончатые) и Екатерина Маришкина (орган) подарят вам незабываемые ощущения. Концерт рассчитан на все категории зрителей старше 6 лет.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Погрузитесь в мир готической музыки и откройте для себя невероятные истории соборов!