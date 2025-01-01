Меню
Органный концерт при свечах «Орган. Собор. Готика»
Органный концерт при свечах «Орган. Собор. Готика»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Орган и готика: мистические звуки соборов

Свечи, облака тумана и неразгаданные тайны ждут вас на уникальном музыкальном вечере, который погрузит в атмосферу величественных парижских соборов. «Орган. Собор. Готика» — концерт, где старинные легенды открываются в звучании органа и гуслей.

Звучание веков

Орган, своим всеобъемлющим звучанием, воплощает силу собора, а гусли наполняют пространство прозрачным и прохладным тембром. Анна Яковлева и Екатерина Маришкина — ведущие петербургские музыканты, расскажут увлекательные истории, отраженные в литературе и музыке, от Баха до Уэббера.

Программа вечера

Концерт откроется грандиозной Токкатой и фугой ре минор Иоганна Себастьяна Баха. В это время французское органное искусство достигло высот благодаря симфоническим органам, созданным мастером Аристидом Кавайе-Колем в самых знаменитых соборах Парижа.

На программе — произведения полные мистики:

  • И. С. Бах: Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Л. Вьерн: «Горгульи и химеры» из сборника «Двадцать четыре фантастические пьесы»
  • К. Шаханов: «Баллада» для гуслей и органа
  • Л. Вьерн: «Соборы» из сборника «Двадцать четыре фантастические пьесы»
  • Р. Коччанте: La fete des fous из мюзикла Notre-Dame de Paris
  • Ш.-М. Видор: Готическая симфония
  • Д. Полевая: Фантазия № 1 для гуслей и органа
  • Э. Ллойд Уэббер: Саундтрек к фильму «Призрак оперы»
  • Л. Боэльман: Готическая сюита

Исполнители вечера

Лауреаты международных конкурсов, Анна Яковлева (гусли звончатые) и Екатерина Маришкина (орган) подарят вам незабываемые ощущения. Концерт рассчитан на все категории зрителей старше 6 лет.

Информация о мероприятии

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Погрузитесь в мир готической музыки и откройте для себя невероятные истории соборов!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
19:30 от 1000 ₽

