Органный концерт при свечах «Новый год под орган и саксофон: Вивальди, Чайковский, Пьяццолла»
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Конceрты VIII органного фестиваля «Венок Рождества»

С 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это будет настоящий фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов современности. В течение недели Петербург наполнится многоголосием короля инструментов!

Концерты фестиваля пройдут на семи уникальных площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России. Посетителей ждет теплая атмосфера, чудесная музыка и уникальные интерьеры храмов в исторических локациях Северной столицы.

Орган и дух зимних праздников

Фестиваль проходит под девизом «Орган над городом». В Шведской церкви Святой Екатерины, открытой с марта 2025 года, проходит цикл органных концертов. Этот архитектурный памятник был возведен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона и расположен на живописном углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его уникальная акустика создает идеальные условия для звучания органа при завораживающем мерцании свечей.

Новогодний концерт: орган и саксофон

Одним из ярчайших событий станет концерт «Новый год под орган и саксофон». В нем примут участие саксофонист Константин Андреев и органистка Екатерина Маришкина. В программе – шедевры мировой классики, старинные ноэли и легендарные саундтреки. Зрители отправятся в предновогоднюю прогулку в компании Вивальди, Чайковского и Таривердиева, а также насладятся современными мелодиями Астора Пьяццоллы.

Концерт откроется праздничным гимном Густава Хэгга и продолжится наэлектризующими произведениями, такими как ноэль Луи-Клода Дакена и известный хит Фрэнка Синатры «Strangers in the night». Не пропустите возможность услышать легендарные «Времена года» Чайковского в органном звучании, а также философское размышление о круговороте жизни в «Временах года» Вивальди.

Программа концерта

  • Густав Хэгг — Festhymn (Праздничный гимн)
  • Луи-Клод Дакен — Ноэль соль мажор
  • Антонио Вивальди — Времена года: Зима, переложение для органа Павла Стеценко
  • Педро Итурральде — Греческая сюита, переложение для саксофона и органа
  • Астор Пьяццолла — «Кафе 1930», переложение для саксофона и органа
  • Петр Чайковский — «Времена года»: Декабрь, переложение для органа
  • Микаэл Таривердиев — «Снег над Ленинградом» из фильма «Ирония судьбы», переложение для органа
  • Жорж Гарваренц — Une vie d'amour, переложение для саксофона и органа
  • Елизавета Панченко — Ретро-новолетие (фантазия на темы новогодних песен), аранжировка для органа
  • Берт Кемпферт — Strangers in the night, переложение для саксофона и органа
  • Астор Пьяццолла — Libertango, переложение для саксофона и органа

Исполнители

В концерте выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Константин Андреев — саксофон
  • Екатерина Маришкина — орган

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность стать частью волшебного музыкального путешествия в этот новогодний сезон!

Декабрь
30 декабря вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

