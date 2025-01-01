Органный концерт при свечах «Ностальгия по лету — от Баха до Шварца»

Ностальгия по лету: Музыкальный вечер от Баха до Шварца

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, где в исполнении лауреатов международных конкурсов Надежды Селимовой (альт) и Екатерины Маришкиной (орган) прозвучит программа, наполненная ностальгией по лету. Мы так долго ждем петербургское лето, а оно столь быстротечно, что стоит продлить его всеми возможными способами.

Программа вечера

Вечер откроет прекрасный цикл Прелюдия и фуга до мажор Иоганна Себастьяна Баха, части которого написаны в разные периоды его творчества, но соединены необычайно естественно и органично.

Немецкая тема продолжится ранним, но самым исполняемым сочинением Макса Регера — Интродукция и пассакалья в ре минор и красивейшей Арией. Интересно, что орган, почти забытый в эпоху романтизма, благодаря Регеру получил второе дыхание — в его наследии более 200 органных сочинений!

Также в программе прозвучит малоизвестное в России произведение Германа Бендикса — Abendfrieden, маленький романс для альта и органа. Этот немецкий композитор и дирижер жил в эпоху расцвета позднего романтизма и начала модернизма в музыке.

Русская нота вечера

Не обойдется вечер и без русской классики. Мы услышим Времена года Чайковского — знакомый с детства музыкальный дневник композитора, который запечатлел дорогие ему сердцу эпизоды жизни, встречи и картины природы.

Шведский гость и завершение вечера

Нашим шведским гостем станет композитор Ингве Шёльд, известный своим эклектичным стилем, в котором гармонично сочетаются элементы позднего романтизма, неоклассицизма и даже джаза. Его произведение Alla leggenda для альта и органа добавит вечеру особый лирический колорит.

Завершит программу фрагмент музыки к кинофильму Мелодии белой ночи Исаака Шварца. Его мелодичная и проникновенная музыка стала неотъемлемой частью многих любимых фильмов, и в этом произведении музыка становится одним из главных героев.

Детали концерта

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Присоединяйтесь к нам в этот вечер, чтобы продлить ностальгию по лету!

Программа: