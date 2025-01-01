Органный концерт при свечах «Ночное барокко»

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Это уникальное здание, построенное в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле, расположено в живописном уголке города — на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа.
Концерты проходят в таинственном полумраке при мерцании свечей, погружая зрителей в атмосферу ночного барокко. Известная органистка Елена Малева представит лучшие произведения мастеров этой блистательной эпохи.
В программе концерта звучат произведения настоящих гениев музыки:
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Елена Малева, чей талант и мастерство не оставят равнодушными зрителей.
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Ночное барокко — это незабываемый вечер в мистической атмосфере старинной церкви, который не стоит пропускать!
Ждем вас на концертах, где музыка барокко оживет в захватывающем исполнении!