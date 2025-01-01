Органный концерт при свечах «Ночное барокко»

Концерт при свечах в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Это уникальное здание, построенное в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле, расположено в живописном уголке города — на пересечении пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа.

Концерты проходят в таинственном полумраке при мерцании свечей, погружая зрителей в атмосферу ночного барокко. Известная органистка Елена Малева представит лучшие произведения мастеров этой блистательной эпохи.

Программа концерта

В программе концерта звучат произведения настоящих гениев музыки:

Георг Муффат — Toccata decima ре мажор из сборника Apparatus Musico Organisticus.

— Toccata decima ре мажор из сборника Apparatus Musico Organisticus. Иоганн Себастьян Бах — Фантазия и фуга до минор BWV 537, Хоральная прелюдия Vor deinen Thron tret' ich BWV 668, Трио-соната ре минор BWV 527.

— Фантазия и фуга до минор BWV 537, Хоральная прелюдия Vor deinen Thron tret' ich BWV 668, Трио-соната ре минор BWV 527. Георг Бём — Прелюдия и фуга до мажор.

— Прелюдия и фуга до мажор. Георг Фридрих Гендель — Пассакалия соль минор HWV 432.

— Пассакалия соль минор HWV 432. Менуэт и Шутка из Оркестровой сюиты си минор BWV 1067, Ария из Оркестровой сюиты ре мажор BWV 1068, Прелюдия и фуга ля минор BWV 543 — все от Баха.

Об исполнителе

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Елена Малева, чей талант и мастерство не оставят равнодушными зрителей.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для зрителей старше 6 лет. Ночное барокко — это незабываемый вечер в мистической атмосфере старинной церкви, который не стоит пропускать!

Ждем вас на концертах, где музыка барокко оживет в захватывающем исполнении!