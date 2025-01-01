Органный концерт при свечах «Ночное барокко»

Концерт при свечах в Шведской церкви Святой Екатерины

Приглашаем вас на уникальный концерт «Ночное барокко», который погрузит вас в палитру ярчайших красок этой блистательной эпохи. В уютной атмосфере старинной церкви, при свечах, прозвучит музыка, способная перенести слушателей в мир барокко.

Исполнители вечера

На сцене выступят выдающийся органист Даниэль Зарецкий и блестящая флейтистка Юлия Гараникова. Оба музыканта являются лауреатами международных конкурсов и подарят зрителям незабываемые впечатления.

Программа концерта

В этот вечер вы услышите произведения великих мастеров барокко: Иоганна Себастьяна Баха и Георга Филиппа Телемана. Бах, чье творчество отличается бесконечной глубиной и математической точностью, и Телеман, обладающий уникальным стилем, подарят вам множество музыкальных открытий.

Золотой репертуар

В программе концерта:

Иоганн Себастьян Бах: Фантазия соль мажор для органа BWV 572

Георг Филипп Телеман: Соната ми минор TWV 41:e2

Иоганн Себастьян Бах: Соната соль минор BWV 1020

Две хоральные фантазии Баха из Лейпцигских хоралов

Георг Филипп Телеман: Фантазия соль мажор для флейты-соло TWV 41

Георг Фридрих Гендель: Соната фа мажор HWV 369 op. 1 № 11

Интересные факты

Знаете ли вы, что Телеман был крестным отцом одного из сыновей Баха, Карла Филиппа Эммануила? Несмотря на разницу в карьерных достижениях, их дружба была крепкой и значимой. Музыка Баха, написанная в Кётене, где он служил капельмейстером, до сих пор является источником вдохновения для многих музыкантов и слушателей.

Подробности

Концерт пройдет на электронном органе Johannus и продлится 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться настоящим музыкальным приключением в компании великих мастеров барокко!