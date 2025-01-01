Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах, Вивальди, Куперен»

Органные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры был возведен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле и расположен в одном из самых живописных мест города — на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика идеально подходят для звучания короля инструментов — органа.

Каждый концерт проходит в таинственном полумраке при мерцании свечей, что создаёт неповторимую атмосферу.

Погружение в эпоху барокко

«Ночное барокко» — харизматичная Евгения Борисова приглашает вас в захватывающее путешествие по одной из самых блестящих эпох в истории музыки. Мир барокко — это причудливые гармонии, математическая точность, пышность и страстность, сплетенные в роскошный венок. Родина барокко — Италия, но этот великолепный стиль развивался по-своему в каждой европейской стране.

Франция

Концерт откроет Офферторий из Приходской органной мессы Франсуа Куперена, известного как Великий. Его клавирные программные пьесы отличаются богатством фантазии и разнообразием тем: от портретных до пейзажных. Куперен сочетал службу органиста в соборе Сен-Жерве с работой при королевском дворе, что дало ему статус королевского органиста.

К его творчеству можно отнести две мессы — Монастырская и Приходская, где переплетаются французская и общеевропейская традиции.

Луи Маршан был одним из самых известных органистов своего времени, игравшим также в королевской капелле Версаля. Его виртуозная игра выделялась смелостью и высоким мастерством импровизации, а Николя де Гриньи оставил после себя уникальное художественное наследие с характерным лиризмом.

Нидерланды и Германия

Ян Питерсзон Свелинк стал последним представителем золотого века в нидерландской хоровой культуре и основоположником клавирного стиля северного барокко. Его творчество значительно повлияло на будущие поколения музыкантов.

Георг Муффат, старший современник Баха, был настоящим музыкальным космополитом. Его сборник Apparatus musico organisticus включает токкаты, демонстрирующие возможности органа и различные стили исполнения.

Великий наследник

Иоганн Себастьян Бах, гений эпохи барокко, оставил неподражаемое наследие. Его музыка, пронизанная математической точностью и духовностью, создаёт уникальный мир гармонии и бесконечности. На концерте прозвучат хоральные обработки, трио-соната и мастерски переложенный для органа концерт Антонио Вивальди.

Программа вечернего выступления:

Франсуа Куперен — Офферторий из Приходской мессы

Луи Маршан — Tierce en taile из 1 книги сочинений для органа ре минор

Николя де Гриньи — Гимн Verbum supernum (Слово свыше) в 4 частях

Ян Питерсзон Свелинк — Вариации на тему Est-ce Mars? (Это Марс?) SwWV321

Георг Муффат — Toccata duodecima et ultima из Apparatus Musico Organisticus

Иоганн Себастьян Бах — Трио-соната № 3 ре минор BWV 527: I часть

Хоральная обработка Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

Хоральные обработки Nun komm, der Heiden Heiland BWV 599, BWV 659

Антонио Вивальди — Иоганн Себастьян Бах — Концерт для органа ре минор BWV 596

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Евгения Борисова (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Ждем вас на волшебном вечере органной музыки!