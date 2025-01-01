Меню
Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах, Гендель, Вивальди»
Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах, Гендель, Вивальди»

О концерте/спектакле

Ночное барокко: Органный концерт при свечах

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует цикл органных концертов. Уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, находится на живописном углу Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место славится своей богатой историей, удивительной атмосферой и уникальной акустикой, что делает его идеальным для звучания короля инструментов — органа.

Концерты проходят в таинственном полумраке при мерцании свечей, погружая слушателей в мистическую атмосферу. В программе — музыка великих композиторов эпохи барокко. Вы услышите произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя и Генри Перселла.

Музыка барокко: погружение в мир величия

Эпоха барокко, родившаяся в Италии, отличается причудливыми гармониями и математической точностью. Концерт откроет знаменитая Токката и фуга ре минор Баха. Также прозвучит Пассакалия и ария из Оркестровой сюиты.

Особое внимание стоит уделить Сицилиане из Сонаты для флейты и Ave Maria, которая на самом деле является творением ленинградского композитора Владимира Вавилова, воспринявшего стилизацию под Джулио Каччини.

Программу завершает удивительное

Концерт завершит Ave Maria — музыкальная «обманка» XX века, которая навсегда соединила имена Каччини и Вавилова в вокальном хите, ставшим неотъемлемой частью репертуара многих исполнителей.

Не упустите возможность насладиться этим незабываемым вечером в атмосфере старинной церкви. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Продолжительность — 1 час 10 минут без антракта.

Исполнители

  • Ольга Самойленко, сопрано
  • Екатерина Евтихова, скрипка
  • Майя Мокрецова, орган
  • Электронный орган Johannus

Прикоснитесь к величию барокко и погрузитесь в мир музыки!

Санкт-Петербург, 4 октября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
22:00 от 1600 ₽

