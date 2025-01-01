Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах – Вивальди – Гендель»

Ночное барокко при свечах: голос и орган

В Шведской церкви Святой Екатерины с марта 2025 года стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа!

Концерты проходят в таинственном полумраке, при завораживающем мерцании свечей, что добавляет атмосферности и уединенности. Программа первого концерта включает лучшие сочинения золотого века европейской музыки.

Звезды вечера

С вами встретятся мастера барокко: Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Генри Пёрселл и Георг Фридрих Гендель. Вечер откроет Токката Яна Адама Рейнкена — яркого представителя северогерманской школы и одного из лучших органистов Германии. Он значительно потрудился над реконструкцией органа Святой Екатерины в Гамбурге и основал Гамбургскую оперу, одно из первых общественных музыкальных театров в стране.

Откроет вечер его Токката соль мажор. Следом прозвучит Пассакалия ре минор Дитриха Букстехуде, главы северо-немецкой органной школы. Это произведение известно своей сложной структурой и интересом композитора к нумерологии.

Программа концерта

Представляемая программа включает:

Токката соль мажор — Ян Адам Рейнкен

Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659 — Иоганн Себастьян Бах

Речитатив и ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней» — Генри Пёрселл

Ария «Lascia la spina» из оратории «Триумф времени и правды» — Георг Фридрих Гендель

Пассакалия in d BuxWV 161 — Дитрих Букстехуде

Ария Sposa Son Disprezzata из оперы «Баязет» — Антонио Вивальди

Токката 9а из Apparatus musico organisticus — Георг Муффат

Ария Vergin tutto amor — Франческо Дуранте

Оффертуар до мажор из Торжественной мессы — Франсуа Куперен

Исполнители

В концерте участвуют:

Софья Тихонова, меццо-сопрано — лауреат международных конкурсов

Екатерина Маришкина, орган

Концерт пройдет на электронном органе Johannus и длится 1 час 10 минут без антракта. Приглашаем зрителей старше 6 лет насладиться чудесным вечерним звучанием барокко!