Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах – Вивальди – Гендель»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах – Вивальди – Гендель»

Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах – Вивальди – Гендель»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ночное барокко при свечах: голос и орган

В Шведской церкви Святой Екатерины с марта 2025 года стартует цикл органных концертов. Этот уникальный памятник архитектуры, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Его богатейшая история, удивительная атмосфера и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа!

Концерты проходят в таинственном полумраке, при завораживающем мерцании свечей, что добавляет атмосферности и уединенности. Программа первого концерта включает лучшие сочинения золотого века европейской музыки.

Звезды вечера

С вами встретятся мастера барокко: Иоганн Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Генри Пёрселл и Георг Фридрих Гендель. Вечер откроет Токката Яна Адама Рейнкена — яркого представителя северогерманской школы и одного из лучших органистов Германии. Он значительно потрудился над реконструкцией органа Святой Екатерины в Гамбурге и основал Гамбургскую оперу, одно из первых общественных музыкальных театров в стране.

Откроет вечер его Токката соль мажор. Следом прозвучит Пассакалия ре минор Дитриха Букстехуде, главы северо-немецкой органной школы. Это произведение известно своей сложной структурой и интересом композитора к нумерологии.

Программа концерта

Представляемая программа включает:

  • Токката соль мажор — Ян Адам Рейнкен
  • Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659 — Иоганн Себастьян Бах
  • Речитатив и ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней» — Генри Пёрселл
  • Ария «Lascia la spina» из оратории «Триумф времени и правды» — Георг Фридрих Гендель
  • Пассакалия in d BuxWV 161 — Дитрих Букстехуде
  • Ария Sposa Son Disprezzata из оперы «Баязет» — Антонио Вивальди
  • Токката 9а из Apparatus musico organisticus — Георг Муффат
  • Ария Vergin tutto amor — Франческо Дуранте
  • Оффертуар до мажор из Торжественной мессы — Франсуа Куперен

Исполнители

В концерте участвуют:

  • Софья Тихонова, меццо-сопрано — лауреат международных конкурсов
  • Екатерина Маришкина, орган

Концерт пройдет на электронном органе Johannus и длится 1 час 10 минут без антракта. Приглашаем зрителей старше 6 лет насладиться чудесным вечерним звучанием барокко!

Купить билет на концерт Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах – Вивальди – Гендель»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
22:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
27 ноября в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
1 ноября в 17:00 Поправка
от 500 ₽
Опера и оперетта
12+
Классическая музыка
Опера и оперетта
11 октября в 19:00 Санктъ-Петербургъ Опера
от 900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше