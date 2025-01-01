Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах – Вивальди – Гендель»

Ночное барокко: органные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует удивительный цикл органных концертов. Эта уникальная архитектурная жемчужина была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона и расположена на живописном углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Богатая история, удивительная атмосфера и прекрасная акустика церкви создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа. Концерты проходят в таинственном полумраке, при мерцании свечей, что усиливает их магическую атмосферу.

Программа концерта

На первом концерте под названием «Ночное барокко» выступят меццо-сопрано Екатерина Маришкина и органистка София Тихонова. Зрителям представлен великолепный репертуар, включая шедевры золотого века европейской музыки.

В этот вечер вы услышите произведения таких великих композиторов, как:

Ян Адам Рейнкен - Токката соль мажор

- Токката соль мажор Иоганн Себастьян Бах - Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659

- Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 Генри Перселл - Речитатив и ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»

- Речитатив и ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней» Георг Фридрих Гендель - Ария Lascia la spina из оратории «Триумф Времени и Правды»

- Ария Lascia la spina из оратории «Триумф Времени и Правды» Дитрих Букстехуде - Пассакалия in d BuxWV 161

- Пассакалия in d BuxWV 161 Антонио Вивальди - Ария Sposa Son Disprezzata из оперы «Баязет»

- Ария Sposa Son Disprezzata из оперы «Баязет» Георг Муффат - Токката 9а из Apparatus musico organisticus

- Токката 9а из Apparatus musico organisticus Франческо Дуранте - Ария Vergin tutto amor

- Ария Vergin tutto amor Франсуа Куперен - Оффертуар до мажор из Торжественной мессы

Информация о концерте

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 10 минут без антракта. Органистка София Тихонова и меццо-сопрано Екатерина Маришкина — лауреаты международных конкурсов, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Приглашаем вас насладиться вечером барочной музыки в великолепной обстановке Шведской церкви Святой Екатерины. Это не просто концерт — это погружение в мир звуков, света и красоты!