Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах – Вивальди – Гендель»

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует удивительный цикл органных концертов. Эта уникальная архитектурная жемчужина была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона и расположена на живописном углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Богатая история, удивительная атмосфера и прекрасная акустика церкви создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа. Концерты проходят в таинственном полумраке, при мерцании свечей, что усиливает их магическую атмосферу.
На первом концерте под названием «Ночное барокко» выступят меццо-сопрано Екатерина Маришкина и органистка София Тихонова. Зрителям представлен великолепный репертуар, включая шедевры золотого века европейской музыки.
В этот вечер вы услышите произведения таких великих композиторов, как:
Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 10 минут без антракта. Органистка София Тихонова и меццо-сопрано Екатерина Маришкина — лауреаты международных конкурсов, что гарантирует высокий уровень исполнения.
Приглашаем вас насладиться вечером барочной музыки в великолепной обстановке Шведской церкви Святой Екатерины. Это не просто концерт — это погружение в мир звуков, света и красоты!