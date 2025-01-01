Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах – Вивальди – Гендель»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах – Вивальди – Гендель»

Органный концерт при свечах «Ночное барокко: Бах – Вивальди – Гендель»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ночное барокко: органные концерты в Шведской церкви Святой Екатерины

С марта 2025 года в Шведской церкви Святой Екатерины стартует удивительный цикл органных концертов. Эта уникальная архитектурная жемчужина была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона и расположена на живописном углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Богатая история, удивительная атмосфера и прекрасная акустика церкви создают идеальные условия для звучания короля инструментов — органа. Концерты проходят в таинственном полумраке, при мерцании свечей, что усиливает их магическую атмосферу.

Программа концерта

На первом концерте под названием «Ночное барокко» выступят меццо-сопрано Екатерина Маришкина и органистка София Тихонова. Зрителям представлен великолепный репертуар, включая шедевры золотого века европейской музыки.

В этот вечер вы услышите произведения таких великих композиторов, как:

  • Ян Адам Рейнкен - Токката соль мажор
  • Иоганн Себастьян Бах - Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
  • Генри Перселл - Речитатив и ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»
  • Георг Фридрих Гендель - Ария Lascia la spina из оратории «Триумф Времени и Правды»
  • Дитрих Букстехуде - Пассакалия in d BuxWV 161
  • Антонио Вивальди - Ария Sposa Son Disprezzata из оперы «Баязет»
  • Георг Муффат - Токката 9а из Apparatus musico organisticus
  • Франческо Дуранте - Ария Vergin tutto amor
  • Франсуа Куперен - Оффертуар до мажор из Торжественной мессы

Информация о концерте

Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет и продлится 1 час 10 минут без антракта. Органистка София Тихонова и меццо-сопрано Екатерина Маришкина — лауреаты международных конкурсов, что гарантирует высокий уровень исполнения.

Приглашаем вас насладиться вечером барочной музыки в великолепной обстановке Шведской церкви Святой Екатерины. Это не просто концерт — это погружение в мир звуков, света и красоты!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
22:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Дмитрий Харатьян и Cocktail Project
6+
Джаз Эстрада
Дмитрий Харатьян и Cocktail Project
17 октября в 21:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
29 ноября в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1300 ₽
АСО, А.Аниханов
6+
Классическая музыка
АСО, А.Аниханов
3 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше