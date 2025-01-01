Органный концерт при свечах «Наедине с Бахом»

Наедине с Бахом: Органная медитация под светом свечей

Приглашаем вас на уникальный концерт «Наедине с Бахом», который представит лауреат международных конкурсов Алла Морозова. В программе собраны шедевры Иоганна Себастьяна Баха, отражающие богатство его органного наследия.

Программа концерта

Концерт откроется знаменитым циклом Токката и фуга ре минор BWV 565, который знаком многим любителям классической музыки. Затем прозвучат хоральные обработки, включая Wir glauben all an einen Gott BWV 680 из третьей части клавирных упражнений.

Исторические факты

Третья часть клавирных упражнений была создана Бахом в честь 200-летия посещения Лейпцига Мартином Лютером. В этом произведении звучат обработки протестантских хоралов, используемых на богослужениях. Также в программе будет Токката и фуга ре минор «Дорийская» BWV 538, названная так из-за отсутствия знаков у ключа, что создает древний дорийский лад.

Завершение концерта

Цикл завершит Прелюдия и фуга ми минор BWV 548, известная своей масштабной структурой и сложной прелюдией. Это произведение часто называют «симфонией из двух частей» для органа. Оригинальная рукопись сохранилась, а Ференц Лист сделал его фортепианную транскрипцию спустя век.

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир музыки Баха!