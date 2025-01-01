Органный концерт при свечах «На орбите Баха»

Меню
На орбите Баха: Музыкальное путешествие в мир гениального композитора

Приглашаем вас на уникальный концерт «На орбите Баха», который приведет вас в атмосферу мистики церковных сводов и мягкого пламени десятков свечей. Исполнитель, выдающийся педагог и исследователь органной культуры Юрий Семенов, откроет двери в неиссякаемый звуковой океан, где встретятся шедевры Баха, Листа, Шумана и князя Одоевского.

Программа концерта

Концерт начнется с произведения Иоганна Себастьяна Баха — «Фантазия и фуга соль минор BWV 542». Эта композиций была написана для участия в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге и позже была объединена с трагической фантазией соль минор.

В программе также представлены:

  • Хоральная обработка «Schmücke rich o Liebe Seele BWV 654»
  • Пассакалья до минор BWV 582
  • Сарабанда ля минор и Анданте соль мажор Владимира Одоевского
  • Фуга на тему BACH, 2 этюда в канонической форме Роберта Шумана
  • Переложение симфонической поэмы Ференца Листа «Орфей» для органа

Орган в храме Матери Божией Лурдской

Вы сможете услышать звучание уникального исторического органа семейства Walcker, который был построен в 1910 году. Этот инструмент идеально подходит как для барочной, так и для романтической музыки. Обратите внимание, что Walcker — это династия органостроителей, чьи инструменты известны по всей Европе и России.

Культура и архитектура

Концерт пройдет в храме Матери Божией Лурдской, который был построен по проекту Леонтия Бенуа в 1909 году. Он стал не только архитектурной достопримечательностью, но и единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период. Храм, получивший высочайшее соизволение на строительство от императора Николая II, привлекает своей уникальной архитектурой и атмосферой.

Детали концерта

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Погрузитесь в магию музыки и откройте для себя тело и душу органного искусства вместе с Юрием Семеновым!

Санкт-Петербург, 26 октября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
16:00 от 1000 ₽

