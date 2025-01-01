Органный концерт при свечах «На орбите Баха»

Знаете ли вы, что в самом центре старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Это место с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком-патио обладает уникальной энергетикой, идеально подходящей для органных концертов. Мы приглашаем вас на концерт, посвященный выдающимся композиторам, таким как Иоганн Себастьян Бах, Ференц Лист, Роберт Шуман и князь Владимир Одоевский.
Юрий Семенов — выдающийся педагог и неутомимый исследователь органной культуры. На этом концерте вы сможете окунуться в неиссякаемый звуковой океан произведений великих мастеров.
Концерт откроет цикл «Фантазия и фуга соль минор», который Бах написал для участия в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Этот грандиозный опус не только демонстрирует искусство композиции, но и виртуозное исполнительское мастерство Баха.
К тому же, в творчестве Баха особое внимание уделяется хоральным прелюдиям — жанру, стремительно развивающемуся в эпоху барокко. Пассакалья, ранний шедевр Баха, объединяет двадцать вариаций и демонстрирует выдающееся мастерство композитора.
Интересно, что многие музыканты в разные времена использовали код имени гения. Фамилия BACH состоит из четырех букв, и сам Бах часто зашифровывал собственное имя в своих сочинениях. Первый композитор, использовавший этот мотив, стал Роберт Шуман, создавший цикл фуг на тему B-A-C-H.
Ференц Лист, один из ярчайших представителей романтизма, тоже не остался в стороне и создал несколько произведений для органа, которые по праву занимают высокие места в репертуаре.
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере францисканского монастыря!