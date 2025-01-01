Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «На орбите Баха»
Киноафиша Органный концерт при свечах «На орбите Баха»

Органный концерт при свечах «На орбите Баха»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

На орбите Баха: Органный концерт в сердце Петербурга

Знаете ли вы, что в самом центре старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Это место с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком-патио обладает уникальной энергетикой, идеально подходящей для органных концертов. Мы приглашаем вас на концерт, посвященный выдающимся композиторам, таким как Иоганн Себастьян Бах, Ференц Лист, Роберт Шуман и князь Владимир Одоевский.

Исполнитель: Юрий Семенов

Юрий Семенов — выдающийся педагог и неутомимый исследователь органной культуры. На этом концерте вы сможете окунуться в неиссякаемый звуковой океан произведений великих мастеров.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1675–1750)
    • Фантазия и фуга соль минор BWV 542
    • Хоральная обработка «Schmücke dich, o liebe Seele» BWV 654
    • Пассакалья до минор BWV 582
  • Владимир Одоевский (1804–1869)
    • Сарабанда ля минор
    • Анданте соль мажор
    • Анданте грациозо памяти Йозефа Гайдна
  • Роберт Шуман (1810–1856)
    • Фуга на тему BACH
    • 2 этюда в канонической форме
  • Ференц Лист (1811–1886)
    • «Орфей», симфоническая поэма в переложении для органа автора

Особенности произведений

Концерт откроет цикл «Фантазия и фуга соль минор», который Бах написал для участия в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Этот грандиозный опус не только демонстрирует искусство композиции, но и виртуозное исполнительское мастерство Баха.

К тому же, в творчестве Баха особое внимание уделяется хоральным прелюдиям — жанру, стремительно развивающемуся в эпоху барокко. Пассакалья, ранний шедевр Баха, объединяет двадцать вариаций и демонстрирует выдающееся мастерство композитора.

Интересно, что многие музыканты в разные времена использовали код имени гения. Фамилия BACH состоит из четырех букв, и сам Бах часто зашифровывал собственное имя в своих сочинениях. Первый композитор, использовавший этот мотив, стал Роберт Шуман, создавший цикл фуг на тему B-A-C-H.

Ференц Лист, один из ярчайших представителей романтизма, тоже не остался в стороне и создал несколько произведений для органа, которые по праву занимают высокие места в репертуаре.

Информация для зрителей

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере францисканского монастыря!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
16:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Бах vs Шопен. Орган vs Рояль
0+
Классическая музыка
Бах vs Шопен. Орган vs Рояль
9 ноября в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
18+
Танцевальный Живая музыка
Sirens’ Cabaret: бурлеск эпохи Золотого Голливуда
15 августа в 19:30 Благородная гниль
от 4500 ₽
6+
Живая музыка
Танец, марш и медные трубы
23 ноября в 19:00 Открытое пространство
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше