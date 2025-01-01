Органный концерт при свечах «На орбите Баха»

На орбите Баха: Органный концерт в сердце Петербурга

Знаете ли вы, что в самом центре старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев? Это место с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком-патио обладает уникальной энергетикой, идеально подходящей для органных концертов. Мы приглашаем вас на концерт, посвященный выдающимся композиторам, таким как Иоганн Себастьян Бах, Ференц Лист, Роберт Шуман и князь Владимир Одоевский.

Исполнитель: Юрий Семенов

Юрий Семенов — выдающийся педагог и неутомимый исследователь органной культуры. На этом концерте вы сможете окунуться в неиссякаемый звуковой океан произведений великих мастеров.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1675–1750) Фантазия и фуга соль минор BWV 542 Хоральная обработка «Schmücke dich, o liebe Seele» BWV 654 Пассакалья до минор BWV 582

Владимир Одоевский (1804–1869) Сарабанда ля минор Анданте соль мажор Анданте грациозо памяти Йозефа Гайдна

Роберт Шуман (1810–1856) Фуга на тему BACH 2 этюда в канонической форме

Ференц Лист (1811–1886) «Орфей», симфоническая поэма в переложении для органа автора



Особенности произведений

Концерт откроет цикл «Фантазия и фуга соль минор», который Бах написал для участия в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Этот грандиозный опус не только демонстрирует искусство композиции, но и виртуозное исполнительское мастерство Баха.

К тому же, в творчестве Баха особое внимание уделяется хоральным прелюдиям — жанру, стремительно развивающемуся в эпоху барокко. Пассакалья, ранний шедевр Баха, объединяет двадцать вариаций и демонстрирует выдающееся мастерство композитора.

Интересно, что многие музыканты в разные времена использовали код имени гения. Фамилия BACH состоит из четырех букв, и сам Бах часто зашифровывал собственное имя в своих сочинениях. Первый композитор, использовавший этот мотив, стал Роберт Шуман, создавший цикл фуг на тему B-A-C-H.

Ференц Лист, один из ярчайших представителей романтизма, тоже не остался в стороне и создал несколько произведений для органа, которые по праву занимают высокие места в репертуаре.

Информация для зрителей

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере францисканского монастыря!