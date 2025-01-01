Меню
Органный концерт при свечах «Музыка мирового кино на органе: Гендель, Моцарт, Таривердиев, Керн»
6+
О концерте/спектакле

Музыка мирового кино: Невероятное органное путешествие при свечах

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором музыка станет одним из главных героев. Под руководством известной московской органистки Юлии Иконниковой, зрители смогут наслаждаться мелодиями из известных фильмов, классическими шедеврами и уникальными сюрпризами.

Звучание шедевров

Музыка для фильмов написана многими композиторами-легендами и стала самостоятельным произведением искусства. В программе концерта вы услышите знаменитые произведения, такие как:

  • Хиты Генделя и Моцарта, использованные в фильмах «Без лица» и «Бэтмен»;
  • Шлягер всех времен «Besame mucho», созданный композитором Консуэло Веласкес;
  • Мелодии из оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки», рассказывающей о переселении москвичей в отдельные квартиры.

Интересные факты

Опера «Москва, Черемушки» была адаптирована в фильмы, и в 1962 году на «Ленфильме» вышел одноименный фильм с участием выдающихся артистов. В завершении вечера вас ждет эффектный финал — «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу.

Уникальный орган

Концерт пройдет на органе 1910 года выпуска из знаменитого семейства Walcker. Этот орган создает великолепное звучание для барочной и романтической музыки и станет истинным украшением вечера. Инструменты Walcker доступны не только в Германии, но и в России.

О храме Матери Божией Лурдской

Место проведения концерта — Римско-католический храм Матери Божией Лурдской. Этот уникальный уголок Санкт-Петербурга был построен по проекту архитектора Леонтия Бенуа. Храм выполнен в южнофранцузском романском стиле и сохраняет подлинную французскую атмосферу. Интересно, что он не закрывался в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству.

Программа концерта

  • Фридрих Гендель — Alleluia (к/ф «Без лица»)
  • Вольфганг Амадей Моцарт — Аллегро из «Маленькой ночной серенады» (к/ф «Бэтмен», «Чужой», «Девять ярдов» и др.)
  • Освальдо Фаррес — Quizas (к/ф «Любовное настроение»)
  • Консуэло Веласкес — Besame, besame mucho (к/ф «Касабланка»)
  • Дмитрий Шостакович — Полька и «Прогулка по Москве» из к/ф «Черёмушки» (транскрипция для органа Данияра Дианова)
  • Фредерик Лоу — «Я танцевать хочу» из к/ф «Моя прекрасная леди»

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова, орган (Москва)

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
16:00 от 1000 ₽

