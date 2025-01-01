Органный концерт при свечах «Музыка мирового кино на органе: Гендель, Моцарт, Таривердиев, Керн»

Приглашаем вас на незабываемый концерт, в котором музыка станет одним из главных героев. Под руководством известной московской органистки Юлии Иконниковой, зрители смогут наслаждаться мелодиями из известных фильмов, классическими шедеврами и уникальными сюрпризами.
Музыка для фильмов написана многими композиторами-легендами и стала самостоятельным произведением искусства. В программе концерта вы услышите знаменитые произведения, такие как:
Опера «Москва, Черемушки» была адаптирована в фильмы, и в 1962 году на «Ленфильме» вышел одноименный фильм с участием выдающихся артистов. В завершении вечера вас ждет эффектный финал — «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу.
Концерт пройдет на органе 1910 года выпуска из знаменитого семейства Walcker. Этот орган создает великолепное звучание для барочной и романтической музыки и станет истинным украшением вечера. Инструменты Walcker доступны не только в Германии, но и в России.
Место проведения концерта — Римско-католический храм Матери Божией Лурдской. Этот уникальный уголок Санкт-Петербурга был построен по проекту архитектора Леонтия Бенуа. Храм выполнен в южнофранцузском романском стиле и сохраняет подлинную французскую атмосферу. Интересно, что он не закрывался в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству.
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Юлия Иконникова, орган (Москва)
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.