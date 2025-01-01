Органный концерт при свечах «Монолог Баха»

Монолог Баха: Путешествие в мир органной музыки в соборе

Приглашаем вас на уникальный концерт «Монолог Баха», который состоится с органом Аллы Морозовой. В программе представлены лучшие сочинения великого композитора, Иоганна Себастьяна Баха, чье 340-летие отмечается в этом году.

Гений Баха

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) является одной из самых значительных фигур в истории музыки. Его творчество вобрало в себя традиции и достижения европейского музыкального искусства, охватив все существовавшие жанры, за исключением оперы. Бах наиболее известен своими органными произведениями, которые отличаются бесконечной глубиной, математической точностью и абсолютным совершенством.

Программа концерта

Концерт откроет грандиозный трагический цикл «Прелюдия и фуга си минор», сочиненный в Лейпциге. Этот цикл из шести трио-сонат стал всемирно признанным шедевром, изначально созданным мастером для обучения сына Вильгельма Фридемана, который также стал известным композитором и органистом.

Органная книжечка

Значительной частью программы станет «Органная книжечка» (Orgelbüchlein), созданная в период с 1708 по 1717 год. Эта работа представляет собой собрание из 46 хоральных обработок, основанных на протестантских гимнах. Каждая хоральная прелюдия — миниатюрный шедевр, раскрывающий смысл текста церковного гимна и служащий пособием для обучения начинающих органистов искусству импровизации и сочинения.

Одной из прелюдий из этой коллекции стала необычайно популярной после выхода на экраны фильма «Солярис» Андрея Тарковского.

Завершение концерта

Концерт завершится «Прелюдией и фугой ми минор», часто называемой «симфонией из двух частей» для органа. Массивная структура прелюдии считается одной из самых сложных в жанре, а фуга получила название «клин» из-за хроматического движения темы «наружу». Темы, проявляясь в разных голосах, звучат с использованием различных сложнейших техник.

Детали мероприятия

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Алла Морозова, орган.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в космос музыкального искусства Баха!