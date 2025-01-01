Органный концерт при свечах «Миры Баха и романтический орган»

Миры Баха и романтический орган

Для вас играет неповторимая Эльнора Гросс. На этом вечернем концерте прозвучат произведения великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и Роберта Шумана. Звуки органа, окружённые мерцанием свечей, перенесут вас в удивительные музыкальные миры.

Музыка, как отражение Вселенной

Органное творчество Баха — это звуковое воплощение величия и глубины. Как и Вселенная, его музыка структурирована и гармонична. Импровизационные прелюдии напоминают о рождении новых галактик, а фуги, созданные по строгим законам полифонии, указывают на законы физики, отвечающие за движение небесных тел. Слушая произведения Баха, вы ощутите себя частью вечного потока времени и пространства.

Мендельсон: возрождение традиций

Феликс Мендельсон, подаривший миру забытые произведения Баха, продолжил его традиции в органной музыке. Его «Шесть сонат» объединяют приёмы романтической эпохи с наследием Баха. Эти произведения, варьирующие от двух до четырёх частей, включают темы хоралов, фуги и фантазии, что позволило Мендельсону добиться впечатляющих звуковых эффектов.

Шуман и его этюды

Творчество Роберта Шумана представлено красивейшими этюдами, написанными для педального фортепиано, гибрида рояля и органа. Эти этюды демонстрируют разнообразие музыкальных форм, а техника исполнения приближает слушателя к темам, исследуемым Бахом.

Завершение вечера

Концерт завершится Баховской Чаконой для скрипки соло, транскрибированной для органа. Это произведение — вершина барочной скрипичной музыки, написанная в глубоком горе после потери любимой жены. Оно объединяет земную скорбь с катарсисом, оставляя в душе ощущение духовной победы.

Уникальный орган

Концерт пройдет на одном из уникальных органов семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот инструмент поразит вас своим звучанием и универсальностью, прекрасно исполняя как барочную, так и романтическую музыку. Walcker — это известная немецкая династия органостроителей с богатой историей, инструменты которой установлены не только в Германии, но и в других странах Европы, включая Россию.

Храм Матери Божией Лурдской

Концерт состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в Санкт-Петербурге. Этот храм, построенный по проекту Леонтия Бенуа в начале XX века, представляет собой уникальный пример южнофранцузского романского стиля в России. Он является местом, где соединяются история и духовность, а также центр католической общины, сохранённый в советский период.

Приходите на концерт, чтобы насладиться музыкой, которая переносит вас в миры вне времени!

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор («Дорийская») BWV 532

Феликс Мендельсон-Бартольди — Соната ре мажор, ор. 65, № 5: Andante – Andante con moto – Allegro

Роберт Шуман — Два этюда из цикла «Шесть этюдов в форме канона», ор. 56

Феликс Мендельсон-Бартольди — Соната си-бемоль мажор, ор. 65, № 4: Allegro con brio – Andante religioso – Allegretto – Allegro maestoso

Иоганн Себастьян Бах — Чакона из Партиты для скрипки соло ре минор BWV 1004 (транскрипция для органа Анри Мессерера)

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Эльнора Гросс, орган.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.