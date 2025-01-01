Органный концерт при свечах «Магия барокко и космические саундтреки»

Органный концерт в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

Любимая публикой органистка Екатерина Маришкина приглашает совершить незабываемое межгалактическое путешествие в компании органа. В завораживающем сиянии свечей вы пронесетесь над Планетой под шедевры самого «органного» композитора — Иоганна Себастьяна Баха — и музыку мирового кинематографа.

Погружение в мир барокко

Мир барокко — это причудливые гармонии и математическая точность, пышность и страстность, сплетенные в роскошный венок. Вечер откроет сочинение Баха воистину космических масштабов. «Дорийский» двухчастный цикл получил такое название из-за отсутствия знаков у ключа, что в тональности ре минор образует древний дорийский лад. В сочинении явственно прослеживается влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Иоганн Себастьян основательно изучал.

Музыка в кино

Мог ли предположить Бах, что его музыка станет неотъемлемой частью мирового кинематографа? В фильмах она создает совершенно особую атмосферу, выстраивает драматургию сцен и передает внутреннюю жизнь героев. Например, хоральная прелюдия фа минор — один из хитов органного репертуара — достигла пика популярности после выхода культового фильма Андрея Тарковского «Солярис». Космос всегда манил человечество, и нет лучшего способа ощутить его бесконечность, чем через музыку.

Космические саундтреки

Космические саундтреки — это способ перенестись в далекие галактики, открыть новые миры и ощутить величие Вселенной. Сочетание оркестровых аранжировок, футуристических и синтезированных звуков погружает во все разнообразие инопланетных цивилизаций. Музыка является одним из главных действующих лиц любого фильма. Мелодии кино звучат в самых разнообразных и неожиданных версиях, в том числе и органных. Вас ждет знаковая встреча с героями «Интерстеллар», «Звездных войн», «Тайны третьей планеты», «Человека со звезды» и не только.

Уникальный орган в храме

Один из уникальных исторических органов семейства Walcker 1910 года рождения поразит вас своим неповторимым звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. На нем одинаково хорошо звучит как барочная, так и романтическая музыка, в чем вы можете убедиться, посетив наши концерты.

Walcker — немецкая династия органостроителей, первый представитель которой Эбергардт Фридрих Валькер жил в XVIII столетии. Инструменты этой фирмы установлены не только в Германии, но и в других странах Европы, а также в России. Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке — совершенно особый уголок Петербурга, пропитанный истинно французской энергетикой. Высочайшее соизволение «французским гражданам построить церковь и содержать её на свои средства» было дано императором Николаем II 19 октября 1898 года.

Интересные факты о храме

В 1909 году храм был возведен по проекту Леонтия Бенуа, сына великого петербургского зодчего, архитектора Высочайшего двора, академика Николая Бенуа. Он долгое время был синдиком французской католической общины Санкт-Петербурга. Notre Dame de France — единственный в Петербурге католический приход, не закрывшийся в советский период. Его спасло то, что он был приписан к французскому посольству. В 1966 году, во время визита в Ленинград, храм посетил генерал де Голль. Интересный факт: к визиту президента Франции Ковенский переулок заасфальтировали и украсили клумбами за одну ночь!

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Токката и фуга ре минор (Дорийская)

Джон Уильямс (1932*) — Восстание ситхов /к/ф «Звёздные войны»

Ханс Циммер (1957*) — Главная тема из музыки к к/ф «Интерстеллар»

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Хоральная обработка Ich ruf zu dir /к/ф «Солярис»

Бернард «Джек Ницше» (1937–2000) — Honeymoon из музыки к к/ф Starman (Человек со звезды)

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Прелюдия и фуга до минор

Олег Янченко (1939–2002) — Медитация

Алексей Рыбников (1945*) — Два фрагмента из к/ф «Через тернии к звёздам»: Свет звезд, День за днём

Александр Зацепин (1926*) — Полёт Пегаса из музыки к м/ф «Тайна третьей планеты»

Андрей Петров (1930–2006) — Увертюра из музыки к к/ф «Укрощение огня»

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина, орган

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.