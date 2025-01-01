Органный концерт при свечах «Магия барокко и космические саундтреки»

Любимая публикой органистка Екатерина Маришкина приглашает совершить незабываемое межгалактическое путешествие в компании органа. В завораживающем сиянии свечей вы пронесетесь над Планетой под шедевры самого «органного» композитора — Иоганна Себастьяна Баха — и музыку мирового кинематографа.
Мир барокко — это причудливые гармонии и математическая точность, пышность и страстность, сплетенные в роскошный венок. Вечер откроет сочинение Баха воистину космических масштабов. «Дорийский» двухчастный цикл получил такое название из-за отсутствия знаков у ключа, что в тональности ре минор образует древний дорийский лад. В сочинении явственно прослеживается влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Иоганн Себастьян основательно изучал.
Мог ли предположить Бах, что его музыка станет неотъемлемой частью мирового кинематографа? В фильмах она создает совершенно особую атмосферу, выстраивает драматургию сцен и передает внутреннюю жизнь героев. Например, хоральная прелюдия фа минор — один из хитов органного репертуара — достигла пика популярности после выхода культового фильма Андрея Тарковского «Солярис». Космос всегда манил человечество, и нет лучшего способа ощутить его бесконечность, чем через музыку.
Космические саундтреки — это способ перенестись в далекие галактики, открыть новые миры и ощутить величие Вселенной. Сочетание оркестровых аранжировок, футуристических и синтезированных звуков погружает во все разнообразие инопланетных цивилизаций. Музыка является одним из главных действующих лиц любого фильма. Мелодии кино звучат в самых разнообразных и неожиданных версиях, в том числе и органных. Вас ждет знаковая встреча с героями «Интерстеллар», «Звездных войн», «Тайны третьей планеты», «Человека со звезды» и не только.
Один из уникальных исторических органов семейства Walcker 1910 года рождения поразит вас своим неповторимым звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. На нем одинаково хорошо звучит как барочная, так и романтическая музыка, в чем вы можете убедиться, посетив наши концерты.
Walcker — немецкая династия органостроителей, первый представитель которой Эбергардт Фридрих Валькер жил в XVIII столетии. Инструменты этой фирмы установлены не только в Германии, но и в других странах Европы, а также в России. Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке — совершенно особый уголок Петербурга, пропитанный истинно французской энергетикой. Высочайшее соизволение «французским гражданам построить церковь и содержать её на свои средства» было дано императором Николаем II 19 октября 1898 года.
В 1909 году храм был возведен по проекту Леонтия Бенуа, сына великого петербургского зодчего, архитектора Высочайшего двора, академика Николая Бенуа. Он долгое время был синдиком французской католической общины Санкт-Петербурга. Notre Dame de France — единственный в Петербурге католический приход, не закрывшийся в советский период. Его спасло то, что он был приписан к французскому посольству. В 1966 году, во время визита в Ленинград, храм посетил генерал де Голль. Интересный факт: к визиту президента Франции Ковенский переулок заасфальтировали и украсили клумбами за одну ночь!
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина, орган
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.