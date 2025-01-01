Органный концерт при свечах «Космос Баха»

Космос Баха: органная музыка в исполнении Марии Лобецкой

Блистательный виртуоз органа Мария Лобецкая представляет органное творчество Иоганна Себастьяна Баха во всем его жанровом многообразии. Бах — это Вселенная. Великий магистр музыки, чьё мышление воистину космично, объял необъятное и соединил несоединимое в безбрежном звуковом океане.

Жанровое разнообразие

В программе выступления представлены разные жанры: протестантский хорал и итальянский концерт, французские и английские танцевальные сюиты, литургическая монодия и многое другое. Творивший во всех жанрах, кроме оперы, великий лейпцигский кантор прославился своими органными сочинениями.

История произведений

Концерт откроется масштабным циклом «Прелюдия и фуга си минор», который Бах впервые исполнил 17 октября 1727 года в церкви Святого Павла в Лейпциге на мемориальном собрании. Сочинение «Прелюдия и фуга ми минор», написанное в период с 1727 по 1736 годы, часто называют «симфонией из двух частей» для органа. Это связано с её грандиозной структурой и масштабами.

Также в программу входят «Прелюдия и фуга ля минор», которая из-за своей величественной композиции получила название «Великая», и «Фантазия и фуга соль минор», созданные Бахом для участия в конкурсе на место органиста.

Шедевры в одной программе

К числу всемирно признанных шедевров относится цикл из шести трио-сонат, созданный для обучения сына Вильгельма Фридемана. Финал концерта — Пассакалия, сопровождаемая фугой, наглядно иллюстрирует силы композиторского мастерства Баха. В органном репертуаре Пассакалия Баха занимает прочное и почетное место.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

Прелюдия и фуга си минор BWV 544

Трио-соната № 6 соль мажор II Lento

Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

Трио-соната № 5 до мажор BWV 529 II Largo

Прелюдия и фуга ля минор BWV 543

Трио ре минор BWV 583

Фантазия и фуга соль минор BWV 542

Трио-соната № 2 до минор BWV 526 II Largo

Пассакалия и фуга до минор BWV 582

Исполнитель

Концерт представит лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая на электронном органе Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.

«Космос Баха» — это уникальное музыкальное путешествие между мирами, которое не оставит равнодушным никого!