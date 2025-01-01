Меню
Органный концерт при свечах «Космос Баха»
Органный концерт при свечах «Космос Баха»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Космос Баха: захватывающий органный концерт

Приглашаем вас на уникальный концерт «Космос Баха», в котором блистательная Мария Лобецкая исполнит бессмертные произведения Иоганна Себастьяна Баха. Этот выдающийся композитор, чье мышление действительно космично, объединил в своих сочинениях воображение и мастерство, создав звуковой океан, который до сих пор трогает сердца зрителей.

Звучание Баха

Бах прославился своими органными сочинениями, среди которых особенно выделяется Прелюдия и фуга си минор. Первое исполнение этого monumentalного цикла прошло в церкви Святого Павла в Лейпциге 17 октября 1727 года на мемориальном собрании в честь Кристианы Эбергардине Бранденбург-Байрейтской.

Как и Прелюдия и фуга ми минор, написанная в 1727-1736 годах, это произведение также имеет грандиозные масштабы, ставшие символом божественной гармонии. Интересно, что фуга получила название «клин», что связано с необычным хроматическим движением ее темы.

Шедевры органного искусства

Незабываемым зрелищем станет Прелюдия и фуга ля минор, известная как «Великая», которая поражает своей масштабностью и сопоставима с симфонией. Фантазия и фуга соль минор были созданы Бахом для конкурса на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. В этом произведении композитор продемонстрировал как величайшее искусство композиции, так и своё виртуозное исполнительское мастерство.

Не менее выдающейся является Цикл из шести трио-сонат, который был написан для обучения сына Баха, Вильгельма Фридемана. Его цель заключалась в передаче музыкального наследия и поддержки юного таланта, который сам стал известным organist.

Завораживающий финал

Концерт завершится Пассакалией, одной из ранних композиций Баха. В этом произведении две отдельные темы переплетаются с третьей, которая здесь символизирует крестный путь и вознесение Христа. Пассакалия занимает важное место в органном репертуаре, благодаря своей значимости и эмоциональной глубине.

Программа концерта

  • Прелюдия и фуга си минор BWV 544
  • Трио-соната № 6 соль мажор BWV 530: II Lento
  • Прелюдия и фуга ми минор BWV 548
  • Трио-соната № 5 до мажор BWV 529: II Largo
  • Прелюдия и фуга ля минор BWV 543
  • Трио ре минор BWV 583
  • Фантазия и фуга соль минор BWV 542
  • Трио-соната № 2 до минор BWV 526: II Largo
  • Пассакалия и фуга до минор BWV 582

Исполнитель концерта — лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая (орган). Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не пропустите этот неповторимый вечер музыки!

Купить билет на концерт Органный концерт при свечах «Космос Баха»

Ноябрь
15 ноября суббота
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 1000 ₽

