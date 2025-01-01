Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Космос Баха»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Космос Баха»

Органный концерт при свечах «Космос Баха»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Космос Баха: Органная музыка в исполнении Юрия Семёнова

Приглашаем вас на уникальный концерт «Космос Баха», который состоится в исполнении любимого публикой музыканта, выдающегося педагога и исследователя органной истории Юрия Семёнова. В программе представлено широкий спектр органных жанров, в которых творил Иоганн Себастьян Бах.

Программа концерта

Концерт откроет масштабный цикл «Фантазия и фуга соль минор». Вторая часть этого произведения была написана Бахом для участия в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Тему для фуги предложил авторитетный музыкант Иоганн Маттезон, используя мелодию фламандской студенческой песни. Бах создал грандиозный опус, в котором продемонстрировал не только искусство композиции, но и виртуозное исполнительское мастерство.

Также в программе вы услышите «Прелюдию и фугу си минор», которую, как предполагается, Бах исполнил впервые 17 октября 1727 года в церкви Святого Павла в Лейпциге на мемориальном собрании по ушедшей в мир Кристиане Эбергардине Бранденбург-Байрейтской.

Хоральные прелюдии и Пассакалия

Хоральные прелюдии, жанр, который стремительно развивался в эпоху барокко, достигают истинного совершенства в творчестве Баха. Концерт завершится шедевром «Пассакалия», который объединяет двадцать вариаций и демонстрирует мастерство композитора.

Информация о концерте

Исполнитель: Юрий Семёнов (орган)
Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта
Возрастное ограничение: 6+
Программа:
- Фантазия и фуга соль минор BWV 542
- Хоральная обработка «Schmücke dich, o liebe Seele» BWV 654
- Прелюдия и фуга си минор BWV 544
- «Von Gott will ich nicht lassen» BWV 658
- «Nun komm der Heiden Heiland» BWV 659
- Пассакалья BWV 582

«Космос Баха» — это не просто концерт, это погружение в мир лучших органных сочинений при свете десятков свечей.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
19:30 от 900 ₽

В ближайшие дни

Сувениры генерала Ритма
6+
Живая музыка
Сувениры генерала Ритма
22 марта в 12:00 Открытое пространство
от 800 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, Н.Алексеев, И.Папоян, Аб-т № 3
13 марта в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 800 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
17 августа в 18:00 Суарэ
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше