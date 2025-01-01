Органный концерт при свечах «Космос Баха»

Космос Баха: Органная музыка в исполнении Юрия Семёнова

Приглашаем вас на уникальный концерт «Космос Баха», который состоится в исполнении любимого публикой музыканта, выдающегося педагога и исследователя органной истории Юрия Семёнова. В программе представлено широкий спектр органных жанров, в которых творил Иоганн Себастьян Бах.

Программа концерта

Концерт откроет масштабный цикл «Фантазия и фуга соль минор». Вторая часть этого произведения была написана Бахом для участия в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Тему для фуги предложил авторитетный музыкант Иоганн Маттезон, используя мелодию фламандской студенческой песни. Бах создал грандиозный опус, в котором продемонстрировал не только искусство композиции, но и виртуозное исполнительское мастерство.

Также в программе вы услышите «Прелюдию и фугу си минор», которую, как предполагается, Бах исполнил впервые 17 октября 1727 года в церкви Святого Павла в Лейпциге на мемориальном собрании по ушедшей в мир Кристиане Эбергардине Бранденбург-Байрейтской.

Хоральные прелюдии и Пассакалия

Хоральные прелюдии, жанр, который стремительно развивался в эпоху барокко, достигают истинного совершенства в творчестве Баха. Концерт завершится шедевром «Пассакалия», который объединяет двадцать вариаций и демонстрирует мастерство композитора.

Информация о концерте

Исполнитель: Юрий Семёнов (орган)

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

Возрастное ограничение: 6+

Программа:

- Фантазия и фуга соль минор BWV 542

- Хоральная обработка «Schmücke dich, o liebe Seele» BWV 654

- Прелюдия и фуга си минор BWV 544

- «Von Gott will ich nicht lassen» BWV 658

- «Nun komm der Heiden Heiland» BWV 659

- Пассакалья BWV 582

«Космос Баха» — это не просто концерт, это погружение в мир лучших органных сочинений при свете десятков свечей.