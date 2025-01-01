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Органный концерт при свечах «Космос Баха»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Космос Баха»

Органный концерт при свечах «Космос Баха»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Баха в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

Приглашаем вас на уникальный органный концерт «Космос Баха» с выдающимся музыкантом и педагогом Юрием Семёновым. В программе концерта представлены величайшие органные произведения Иоганна Себастьяна Баха, охватывающие широкий спектр жанров — от масштабных циклов до хоральных обработок.

Программа концерта

Концерт откроет «Фантазия и фуга соль минор», вторая часть которой была написана для участия Баха в конкурсе на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Темой фуги стала мелодия фламандской студенческой песни, предложенная музыкальным авторитетом Иоганном Маттезоном. Это произведение продемонстрировало не только мастерство композитора, но и виртуозное исполнение.

Есть предположение, что цикл «Прелюдия и фуга си минор» Бах исполнил впервые в церкви Святого Павла в Лейпциге на мемориальном собрании в честь Кристианы Эбергардины Бранденбург-Байрейтской. Программа завершится «Пассакалией» — ранним шедевром композитора, состоящим из двадцати вариаций.

Уникальный орган и атмосфера

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской на органе Walcker, построенном в 1910 году. Этот уникальный инструмент способен удивительно передать как барочную, так и романтическую музыку. Династия органостроителей Walcker имеет богатую историю, начиная с XVIII века и распространившись по всей Европе.

История храма

Храм Матери Божией Лурдской, расположенный в Ковенском переулке, является особым уголком Санкт-Петербурга, пропитанным французской атмосферой. Его строительство было разрешено императором Николаем II в 1898 году, а проект разработал архитектор Леонтий Бенуа. Этот храм — единственный католический приход в Петербурге, который не закрылся в советский период.

Информация о концерте

  • Исполнитель: Юрий Семёнов (орган)
  • Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта
  • Возрастные ограничения: 6+ лет

Не упустите возможность насладиться величием музыки Баха в уникальной атмосфере! Мы ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 900 ₽

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