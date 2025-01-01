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Органный концерт при свечах «Космос Баха и XXI век»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Космос Баха и XXI век»

Органный концерт при свечах «Космос Баха и XXI век»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Космос Баха и XXI век: органное путешествие между мирами

Талантливая петербургская органистка Майя Мокрецова приглашает вас совершить захватывающее путешествие во времени — от фейерверка барокко к эклектике нашего времени. В этот вечер вы погрузитесь в звучание вселенных Баха, мистику французских соборов, озвученную опусами Вьерна и Турнемира, а также прикоснетесь к удивительной звукописи Эбена.

Программа вечера

  • Шарль Турнемир (1870–1939)
    • Импровизация на хорал
    • Импровизация на хорал Victimae paschali laudes (Да приносят христиане хвалу Пасхальной жертве)
  • Георг Муффат (1653–1704)
    • Токката Терция из Apparatus musico-organisticus
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)
    • Токката и фуга фа мажор BWV 540
  • Луи Вьерн (1870–1937)
    • Ларгетто и Финал из Симфонии для органа № 5 ля минор op. 47
  • Иоганн Себастьян Бах
    • Токката и фуга ре минор BWV 565

Уникальный орган и его звучание

Вечер завершится одним из самых известных произведений для органа — Токкатой и фугой ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Вы сможете насладиться великолепным звучанием уникального исторического органа семейства Walcker, построенного в 1910 году. Этот инструмент, установленный в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, поразит вас своим неповторимым звучанием, которое идеально подходит как для барочной, так и для романтической музыки.

История храма

Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке — особое место в Петербурге, пропитанное истинно французской энергетикой. Император Николай II дал разрешение французской общине на строительство церкви 19 октября 1898 года. Проект храма разработал Леонтий Бенуа, сын известного архитектора Николая Бенуа. Храм выделяется своим южнофранцузским романским стилем и является единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Майя Мокрецова. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
16:00 от 900 ₽

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