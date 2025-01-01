Органный концерт при свечах «Космос Баха и орган по-французски»

Космос Баха и орган по-французски

Приглашаем вас на уникальный органный концерт с участием харизматичного московского органиста Матвея Милованова. В этом вечере вселенная Баха пересечётся с удивительными мирами французского романтического органа, погружая зрителей в атмосферу волшебства и музыкальной гармонии, освещённой множеством свечей.

Музыка Баха и романтические традиции

Творчество Иоганна Себастьяна Баха пронизывает всю историю органного искусства. Его завораживающие произведения, такие как токката и фуга ре минор, блестяще соединяют различные жанры и стили. Бах достиг совершенства в обработке протестантских хоралов, и его достижения в этом жанре остаются эталоном для многих композиторов.

Интересный факт: токката и фуга ре минор уже давно привлекали внимание благодаря своему необычному написанию без знаков у ключа, что создаёт атмосферу древнего дорийского лада.

Влияние французской органной школы

Старший современник Баха, композитор Георг Муффат, был настоящим музыкальным космополитом. Его творчество отражает уникальное смешение различных европейских музыкальных традиций. Произведения из сборника Apparatus musico organisticus демонстрируют неисчерпаемые возможности органа и его разнообразные стили.

Французская органная школа XIX века стала бесспорным наследником гения Баха. Инструменты Аристида Кавайе-Коля, создавшие совершенно новый тип органа, открыли композиторам небывалые горизонты. Работы таких композиторов, как Шарль Мари Видор и Луи Вьерн, составляют золотой фонд органной музыки, пропитанный романтическим настроением.

Уникальное звучание органа в храме

Концерт пройдет на одном из уникальных исторических органов семейства Walcker, который был создан в 1910 году. Его звучание способно передать как барочную, так и романтическую музыку, что вы сможете оценить, посетив наши концерты. Храм Матери Божией Лурдской, где состоится выступление, является истинным уголком французской культуры, обладая богатой историей.

Программа концерта

Георг Муффат (1653–1704) - Токката № 9 ми минор

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Хоральная прелюдия Scmücke dich, o liebe Seele (Украсся, возлюбленная душа) BWV 654

Иоганн Себастьян Бах - Токката и фуга ре минор «Дорийская» BWV 538

Шарль-Мари Видор (1844–1937) - Mystique и Classique d’ajourd’hui

Марсель Дюпре (1886–1971) - Lamento op. 24

Луи Вьерн (1870–1937) - Симфония для органа № 1 ре минор: 1 и 4 части op. 14

Марсель Дюпре - Кортеж и литания op. 19

Исполнитель

Композиции прозвучат в исполнении лауреата международных конкурсов Матвея Милованова.

Продолжительность концерта - 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться атмосферой высококлассной музыки в живописной обстановке!