Органный концерт при свечах «Кельтские легенды: волынка, вистл и орган»
6+
О концерте/спектакле

Кельтские легенды: магия музыки и древние сказания

Погрузитесь в мир древних кельтских рассказов, где отважные герои сражаются с чудовищами, феи танцуют в лунном свете, а друиды хранят волшебные тайны природы. Музыка, вдохновленная кельтским фольклором, проведет вас через туманные долины Шотландии, а также по зеленым холмам Ирландии и загадочным лесам Уэльса.

Искусство исполнения

Для вас выступит потрясающий дуэт: Олег Вишневский на волынке и вистле, а также Наталья Михайлова на органе. Это уникальное сочетание трех духовых инструментов подарит вам аутентиальные мелодии и сочинения европейских композиторов, пронизанные кельтским колоритом. Инструменты, хоть и различны на первый взгляд, создадут неповторимое тембровое сочетание и удивительные гармонии.

Программа концерта

Вас ждут гимны, марши и народные песни в исполнении дуэта и на органе соло. Программа охватывает несколько столетий и включает:

  • Сет традиционных шотландских мелодий XVII века: The Dawning of the Day (Рассвет дня) - Джеффри О'Коннор-Морис
  • Кельтская мелодия - Ульрих Ровер, Майкл Корб
  • Гимн Highland Cathedral (Горный собор)
  • Традиционные ирландские песни и джига XIX века: Paddy's Green Shamrock Shore, Paddy's Leather Breeches
  • Сет традиционных шотландских мелодий XIX века: Now Westling Winds
  • Кельтские народные мелодии XVIII века: Skye Boat Song, Highland Cradle Song
  • Традиционная кельтская песня XVII века: Great is the Cause of My Sorrow - Джон Кэмпбелл, Терри Талли
  • Эйр и хорнпайп: The Fair Maid of Barra, Pumpkin's Fancy - Терри Талли
  • Ирландский напев: Tommy Tully’s Air
  • Шотландская народная песня XIX века: Morag of Dunvegan
  • Sleeping Tune (Колыбельная) - переложение для органа - Роман Стансков
  • Традиционные шотландские марши конца XIX - начала XX века: Scotland the Brave - Wings - The Garb of Auld Gaul - Ханс-Андре Штамм
  • Кельтский гимн: Hector The Hero - Джеймс Скотт Скиннер

Исполнители

Олег Вишневский - волынка, вистл
Наталья Михайлова - орган, лауреат международных конкурсов

Продолжительность концерта - 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Уникальная атмосфера

«Кельтские легенды при свечах» - это уникальная возможность прикоснуться к богатой культуре кельтов и совершить незабываемое путешествие в мир волшебства и приключений. Не упустите шанс стать частью этого музыкального волшебства.

Ноябрь
25 ноября вторник
19:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 1000 ₽

