Органный концерт при свечах «Кельтские легенды: волынка, вистл и орган»

Погрузитесь в мир древних кельтских рассказов, где отважные герои сражаются с чудовищами, феи танцуют в лунном свете, а друиды хранят волшебные тайны природы. Музыка, вдохновленная кельтским фольклором, проведет вас через туманные долины Шотландии, а также по зеленым холмам Ирландии и загадочным лесам Уэльса.
Для вас выступит потрясающий дуэт: Олег Вишневский на волынке и вистле, а также Наталья Михайлова на органе. Это уникальное сочетание трех духовых инструментов подарит вам аутентиальные мелодии и сочинения европейских композиторов, пронизанные кельтским колоритом. Инструменты, хоть и различны на первый взгляд, создадут неповторимое тембровое сочетание и удивительные гармонии.
Вас ждут гимны, марши и народные песни в исполнении дуэта и на органе соло. Программа охватывает несколько столетий и включает:
Олег Вишневский - волынка, вистл
Наталья Михайлова - орган, лауреат международных конкурсов
Продолжительность концерта - 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
«Кельтские легенды при свечах» - это уникальная возможность прикоснуться к богатой культуре кельтов и совершить незабываемое путешествие в мир волшебства и приключений. Не упустите шанс стать частью этого музыкального волшебства.