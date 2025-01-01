Органный концерт при свечах «Готика. Барокко. XX век»

Готика. Барокко. XX век – органное путешествие с Кристиной Веретенниковой

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, находится римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот шедевр архитектуры был построен по проекту Николая Бенуа в период с 1856 по 1859 годы. В ноябре 2025 года здесь открывается новая точка органного притяжения – цикл концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа».

Лучшие органисты сегодняшнего дня порадуют зрителей разнообразием программ. Перед каждым концертом вы сможете пройти экскурсию, проведенную настоятелем храма. На ней вы узнаете интересные факты из истории храма и увидите семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.

История храма и его уникальность

Церковь расположена на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где нашли последнее пристанище множество известных петербуржцев-католиков. Архитектурное исполнение в неороманском стиле дополнялось колокольней, добавленной по желанию прихода в 1877-1879 годах, что не обрадовало самого Бенуа, так как нарушило гармонию его замысла. После закрытия храма в советское время, он был возвращен верующим в начале XXI века.

Музыкальная программа концерта

Концерт будет включать в себя произведения великих композиторов. Вечер начнется с Чаконы Дитриха Букстехуде, основателя северонемецкой органной школы. Его музыка, насыщенная драматизмом, открывает путь к стилю Баха. Букстехуде, как и Бах, вел скромную жизнь органиста, его стиль отличается богатством фантазии.

В программе также будет присутствовать известная хоральная прелюдия Баха, которая обрела вторую жизнь в кино. Она использовалась в культовом фильме Андрея Тарковского «Солярис». Следующим произведением станет Готическая сюита Леона Боэльмана, в которой оживают образы величественных соборов.

Дерзкие новации XX века

Концерт завершится произведениями Микаэла Таривердиева и Христофора Кушнарева. Таривердиев, великий мелодист, продолжает традиции барокко в своих работах, а Пассакалия Кушнарева, написанная во время учебы в Ленинградской консерватории, пользуется успехом у органистов и станет яркой финальной нотой вечера.

Информация для зрителей

В продаже доступны билеты двух категорий – с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Продолжительность мероприятия – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Программа концерта:

Дитрих Букстехуде (1637-1707) – Чакона ми минор BuxWV 160

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) – Пастораль фа мажор: II-IV BWV 590

Хоральные прелюдии: Ich ruf zu dir, Herr Jesus Christ WV 639; Schmucke dich, O liebe Seele BWV 654

Леон Боэльман (1862-1897) – Готическая сюита: Молитва Пресвятой Деве, Токката

Микаэл Таривердиев (1931-1996) – Хоральные прелюдии № 2 и 3 из цикла «Подражание старым мастерам» ор. 103

Христофор Кушнарёв (1890-1960) – Пассакалия фа-диез минор

Исполнитель – лауреат международных конкурсов Кристина Веретенникова (орган, электронный орган Johannus).