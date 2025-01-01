Органный концерт при свечах «Готика. Барокко. XX век»

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, где нет шумных толп туристов, находится римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот шедевр архитектуры был построен по проекту Николая Бенуа в период с 1856 по 1859 годы. В ноябре 2025 года здесь открывается новая точка органного притяжения – цикл концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа».
Лучшие органисты сегодняшнего дня порадуют зрителей разнообразием программ. Перед каждым концертом вы сможете пройти экскурсию, проведенную настоятелем храма. На ней вы узнаете интересные факты из истории храма и увидите семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в церковной крипте.
Церковь расположена на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где нашли последнее пристанище множество известных петербуржцев-католиков. Архитектурное исполнение в неороманском стиле дополнялось колокольней, добавленной по желанию прихода в 1877-1879 годах, что не обрадовало самого Бенуа, так как нарушило гармонию его замысла. После закрытия храма в советское время, он был возвращен верующим в начале XXI века.
Концерт будет включать в себя произведения великих композиторов. Вечер начнется с Чаконы Дитриха Букстехуде, основателя северонемецкой органной школы. Его музыка, насыщенная драматизмом, открывает путь к стилю Баха. Букстехуде, как и Бах, вел скромную жизнь органиста, его стиль отличается богатством фантазии.
В программе также будет присутствовать известная хоральная прелюдия Баха, которая обрела вторую жизнь в кино. Она использовалась в культовом фильме Андрея Тарковского «Солярис». Следующим произведением станет Готическая сюита Леона Боэльмана, в которой оживают образы величественных соборов.
Концерт завершится произведениями Микаэла Таривердиева и Христофора Кушнарева. Таривердиев, великий мелодист, продолжает традиции барокко в своих работах, а Пассакалия Кушнарева, написанная во время учебы в Ленинградской консерватории, пользуется успехом у органистов и станет яркой финальной нотой вечера.
В продаже доступны билеты двух категорий – с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Продолжительность мероприятия – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Исполнитель – лауреат международных конкурсов Кристина Веретенникова (орган, электронный орган Johannus).