Органный концерт при свечах «Гении барокко и шедевры мирового органа»

Гении барокко и шедевры мирового органа

В программе концерта Николая Бронзова — органные шедевры одной из самых ярких эпох в истории человечества. Барокко, сломавшее стереотипы, подарило миру уникальную архитектуру и оперный театр, став одной из вершин мировой музыкальной культуры. Интерес к музыке барокко, как со стороны музыкантов, так и публики, только возрастает.

Итальянские корни барокко

Родина барокко — Италия, иконой стиля которой стал венецианец Антонио Вивальди. Германия также сыграла важную роль в развитии этого стиля, а вершину Олимпа увенчало творчество Иоганна Себастьяна Баха.

Концерт начнется с органной версии клавирного концерта «Орфея реки Невы» Дмитрия Бортнянского. Он был чрезвычайно популярен при жизни и считается создателем уникального жанра хорового духовного концерта а капелла в России.

Великие композиторы барокко

Европейскую линию концерта откроет Томас Таллис — величайший композитор Англии эпохи Ренессанса, чьи произведения занимают главное место в антологиях английской хоровой музыки. Также будет представлен Генри Перселл, чей талант ярко проявился в музыке для театральных постановок.

Германия будет представлена сочинениями Преториуса, Пахельбеля, Баха и Генделя. Михаэль Преториус был крупнейшей фигурой в истории немецкой музыки переходного периода от позднего Ренессанса к раннему барокко. Иоганн Пахельбель, друг семьи Бахов, обучал старших братьев Иоганна Себастьяна и внес значительный вклад в развитие фуги и хоральной прелюдии.

Творчество Баха и Генделя

Иоганн Себастьян Бах объединил в своем творчестве протестантский хорал, итальянский концерт и многое другое, создав уникальные произведения для органа. Гендель, родившийся в один год с Бахом, стал популярным композитором как в Германии, так и в Англии, создавая оратории и концерты для органа с оркестром.

Изумительные произведения в программе

В программе концерта также будут звучать:

Дмитрий Бортнянский — Концерт для клавира ре мажор

Томас Таллис — Псалом Why fum'th in sight

Иоганн Пахельбель — Чаккона ре минор PWC 41

Генри Перселл — Граунд до минор ZD 221

Антонио Вивальди — Ларго из Концерта фа минор «Зима» RV 297

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Концерт завершится легендарной Токкатой и фугой ре минор Баха — одним из самых популярных органных произведений в мире. Не упустите возможность погрузиться в невероятный звуковой мир короля инструментов!

Исполнитель: Николай Бронзов, орган

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.