Органный концерт при свечах «Гении барокко и шедевры мирового органа»

Гении барокко и шедевры мирового органа. Концерт в римско-католическом соборе

Приглашаем вас на музыкальный вечер с лауреатом международных конкурсов Николаем Бронзовым, где прозвучат органные шедевры эпохи барокко и золотого репертуара для короля инструментов. Музыка барокко, возникшая в Италии и достигшая своего апогея в Германии, продолжает завораживать современного слушателя.

Программа вечера

Вечер начнется с органной версии клавирного концерта «Орфея реки Невы» Дмитрия Бортнянского, который был одним из самых популярных композиторов своего времени. Его уникальный стиль оказал большое влияние на русскую музыкальную культуру.

Европейскую часть концерта откроет произведение Томаса Талиса — величайшего композитора Англии эпохи Ренессанса. На вечере также будет представлен Генри Перселл, чье творчество неразрывно связано с театром и народной музыкой.

Звучание Германии

Германия будет представлена произведениями таких мастеров, как Михаэль Преториус, Иоганн Пахельбель, Иоганн Себастьян Бах и Георг Фридрих Гендель. Преториус, известный своим музыкальным трактатом, считается первым профессиональным историком музыки в Германии. Пахельбель, друг семьи Бахов, внес значительный вклад в развитие жанров фуги и хоральной прелюдии.

Бах, который объединил множество музыкальных традиций, писал для органа с истинным вдохновением. Гендель, родившийся в тот же год, что и Бах, достиг больших успехов в Англии и Италии, создавая оперы и оратории, которые были невероятно популярны.

Итальянская классика

Завершит вечер известный цикл «Времена года» Антонио Вивальди, который стал символом барочной музыки. Это произведение представляет собой музыкальное отражение четырех сезонов и является одним из самых популярных произведений в классической музыке.

Интересные факты о храме

Концерт пройдет в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, который был построен в уникальном южнофранцузском романском стиле. Храм обладает особой атмосферой и был спасён от закрытия в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству.

Этот вечер обещает стать незабываемым путешествием в мир барочной музыки, где каждый звук будет напоминать о величии и красоте эпохи. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая вдохновляет и радует сердца!

Детали концерта

Исполнитель: Николай Бронзов

Николай Бронзов Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

1 час 10 минут без антракта Возрастное ограничение: 6+

С нетерпением ждем вас на нашем концерте, чтобы вместе погрузиться в великолепие барочной музыки!