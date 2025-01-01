Органный концерт при свечах «Гении барокко»: Бах, Гендель, Телеман

Меню
6+
Возраст 6+

Приглашаем вас на незабываемый вечер, где в полумраке старой церкви зажгутся блики десятков свечей. На сцене встретятся три величайших композитора барокко: Иоганн Себастьян Бах, Георг Филипп Телеман и Гендель. Их музыка, исполненная на флейте и органе, наполнит пространство удивительными звуками, перемещая зрителей в эпоху музыкального гения.

Программа вечера

Концерт откроет Фантазия и фуга соль минор Баха. Это произведение было написано для конкурса на место органиста в церкви Святого Якоба в Гамбурге. Вдохновившись предложенной темой фламандской студенческой песни, Бах создал шедевр, демонстрирующий как его искусство композиции, так и виртуозное исполнение.

В программе также прозвучат:

  • Фантазия до мажор для флейты и органа Иоганна Людвига Кребса
  • Соната № 3 фа минор для флейты и органа Георга Филиппа Телемана
  • Прелюдия и фуга ля минор BWV 543 Баха
  • Соната № 4 до мажор для флейты и органа Телемана
  • Соната ми-бемоль мажор для флейты и органа BWV 1031 Баха
  • Пассакалия и фуга до минор BWV 582 Баха

Исполнители

На сцене выступят:

  • Ольга Быстрова - флейта
  • Лилия Кузнецова - орган

Место проведения и интересные факты

Концерт состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской, одном из уникальных исторических органов семейства Walcker 1910 года рождения. Этот орган способен звучать как в барочном, так и в романтическом репертуаре, что делает наш концерт поистине уникальным.

Храм, построенный в южнофранцузском романском стиле, был возведен по проекту архитектора Леонтия Бенуа в 1909 году. Он стал единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период благодаря своему статусу, связанному с французским посольством.

Детали концерта

Длительность концерта - 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс прикоснуться к великолепию барочной музыки в этом роскошном петербургском октябре!

Санкт-Петербург, 18 октября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00

