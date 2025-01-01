Органный концерт при свечах «Фейерверк барокко и XX век: Бах, Вивальди, Дюпре»

Органный концерт в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на музыкальное путешествие через эпохи, которое проведет талантливая московская органистка Екатерина Табакова. В этом концерте звуки вселенной Баха, кружева Куперена, размышления Дюпре и многое другое создадут уникальную атмосферу.

Вдохновляющие композиторы

Концерт начнется с произведения Николауса Брунса — немецкого органиста и композитора, который стал одним из самых ярких музыкантов своего времени. Несмотря на короткую жизнь, он оставил интересное з наследие, высоко ценимое самим Иоганном Себастьяном Бахом.

Бах — это гений, создавший собственную вселенную, полную гармоний и философской глубины. Ниже представлены некоторые из его шедевров:

Хоральная прелюдия фа минор из «Органной книжечки» — популярное произведение, прозвучавшее в культовом фильме Андрея Тарковского «Солярис».

Бараочная и романтическая музыка

Франция будет представлена произведениями великих мастеров рококо — Франсуа Куперена и Марселя Дюпре. Куперен, родившийся в музыкальной семье, создал множество сочинений для клавесина и органные мессы, на которых, как утверждают некоторые критики, учился сам Бах.

Концерт завершится «Симфонией страстей» Марселя Дюпре, рассказывающей о жизни Иисуса Христа. Дюпре, начавший свою карьеру органиста в возрасте восьми лет, гастролировал по множеству стран, исполняя наизусть все органные произведения Баха.

Уникальный орган и его звучание

Вы сможете насладиться объёмным и богатым звучанием одного из уникальных исторических органов семейства Walcker 1910 года рождения, расположенном в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот орган восхитительно демонстрирует как барочную, так и романтическую музыку.

Потрясающее место для концерта

Храм Матери Божией Лурдской — это особый уголок Санкт-Петербурга, который был возведен по проекту Леонтия Бенуа в 1909 году. Этот католический приход не закрылся даже в советский период благодаря своей привязке к французскому посольству.

Программа концерта

Николаус Брунс (1665–1697) — Прелюдия соль мажор

Антонио Вивальди — Иоганн Себастьян Бах — Концерт для органа ля минор BWV593

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir BWV 639

Константин Гомилиус (1840–1918) — Прелюдия соль мажор

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Nun komm der Heiden Heiland BWV 599

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга соль мажор BWV 541

Франсуа Куперен — Offertoire sur les Grands jeux (Messe pour les Paroisses)

Марсель Дюпре — Симфония-пассион: Мир в ожидании Спасителя — Рождество

Исполнитель концерта — лауреат международных конкурсов Екатерина Табакова (орган).

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.