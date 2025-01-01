Меню
Органный концерт при свечах «Эхо столетий: от Баха до Пьяццоллы»
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органное путешествие в сердце Петербурга

Знаете ли вы, что в самом центре старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком-патио? Неповторимая энергетика этого места идеально подходит для органных концертов, на которые мы вас приглашем.

Концерт "Эхо столетий: от Баха до Пьяццоллы"

Вас ждет потрясающее органное путешествие с талантливой Светланой Фурник. Концерт включает в себя произведения композиторов разных эпох: от величественной музыки барокко до страстного аргентинского танго. Это не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия!

Программа концерта

  • Дитрих Букстехуде (1637–1707) — Прелюдия соль минор BuxWV 149
  • Ян Питерсзон Свелинк (1562–1621) — Эхо-фантазия in d
  • Николаус Брунс (1665–1697) — Прелюдия in e (большая)
  • Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) — Соната № 2 до минор ор. 65/2
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Прелюдия и фуга фа минор BWV 534
  • Клод Дебюсси (1862–1918) — Clair de lune (Лунный свет) из Бергамасской сюиты (транскрипция для органа Алекса Сельера)
  • Астор Пьяццолла (1921–1992) — Oblivion (Забвение)
  • Луи Вьерн (1870–1937) — Вестминстерские колокола из цикла "24 пьесы в фантастическом стиле"

Кулиса спектакля

Концерт открывает сочинение Дитриха Букстехуде — выдающегося композитора и органиста, который стал предтечей Баха в органной музыке. Также в программе представлены сочинения других мастеров, таких как виртуоз Ян Питерсзон Свелинк и вдохновленный Бахом Феликс Мендельсон, чей вклад в развитие органной музыки невозможно переоценить.

Совсем недавно был возрожден интерес к Астору Пьяццолле, композитору, ставшему символом нюэво-танго. Его произведение "Oblivion" прошло проверку временем и продолжает рвать сердца слушателей. Завершит концерт завораживающее "Вестминстерские колокола" Луи Вьерна, великолепно демонстрирующие возможности органа.

Дополнительная информация

Исполнитель: Светлана Фурник, орган. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта; он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность окунуться в мир великолепной музыки — ждём вас на концерте!

