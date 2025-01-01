Органный концерт при свечах «Эхо столетий: от Баха до Пьяццоллы»

Знаете ли вы, что в самом центре старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком-патио? Неповторимая энергетика этого места идеально подходит для органных концертов, на которые мы вас приглашем.
Вас ждет потрясающее органное путешествие с талантливой Светланой Фурник. Концерт включает в себя произведения композиторов разных эпох: от величественной музыки барокко до страстного аргентинского танго. Это не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия!
Концерт открывает сочинение Дитриха Букстехуде — выдающегося композитора и органиста, который стал предтечей Баха в органной музыке. Также в программе представлены сочинения других мастеров, таких как виртуоз Ян Питерсзон Свелинк и вдохновленный Бахом Феликс Мендельсон, чей вклад в развитие органной музыки невозможно переоценить.
Совсем недавно был возрожден интерес к Астору Пьяццолле, композитору, ставшему символом нюэво-танго. Его произведение "Oblivion" прошло проверку временем и продолжает рвать сердца слушателей. Завершит концерт завораживающее "Вестминстерские колокола" Луи Вьерна, великолепно демонстрирующие возможности органа.
Исполнитель: Светлана Фурник, орган. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта; он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность окунуться в мир великолепной музыки — ждём вас на концерте!