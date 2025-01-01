Органный концерт при свечах «Эхо столетий: Бах–Вивальди–Мендельсон»

Эхо столетий: органные концерты в францисканском монастыре

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком? Неповторимая энергетика этого места создана для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.

Вечером октября петербургские музыканты Екатерина Маришкина и Надежда Селимова представят новую великолепную программу. Орган прозвучит соло и в ансамбле с чарующим голосом альта в украшенном свечами храме францисканского монастыря.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения величайших композиторов, таких как:

Иоганн Себастьян Бах : Прелюдия и фуга до мажор BWV 547, Соната III для виолы да гамба и клавира BWV 1029.

: Прелюдия и фуга до мажор BWV 547, Соната III для виолы да гамба и клавира BWV 1029. Антонио Вивальди : Концерт ре минор BWV 596, в транскрипции для органа.

: Концерт ре минор BWV 596, в транскрипции для органа. Карл Филипп Стамиц : Концерт ре мажор для альта и оркестра (переложение для альта и органа).

: Концерт ре мажор для альта и оркестра (переложение для альта и органа). Феликс Мендельсон: Соната до минор ор. 65 № 2.

Значимые моменты программы

Концерт откроет Прелюдия и фуга до мажор Баха, написанная в Веймарский период, когда композитор достиг высочайшего уровня мастерства. Также прозвучат три сонаты для виолы да гамба и клавира, две из которых будут исполнены в транскрипции для альта и органа.

Специальным гостем вечера станет выдающийся композитор и основатель «мангеймской школы» Карл Филипп Стамиц. Его музыкальная карьера охватывает десятилетия гастрольных странствий, где он играл на различных инструментах.

Вечер завершит Вторая органная соната Феликса Мендельсона, композитора, который продолжил традиции Баха и возродил интерес к органной музыке своего времени. Связь с музыкой Баха проходит через все творчество Мендельсона, который давал концерты на органе церкви Святого Фомы в Лейпциге.

Информация для зрителей

Исполнители концерта:

Надежда Селимова, альт, лауреат международных конкурсов.

Екатерина Маришкина, орган, лауреат международных конкурсов.

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере францисканского монастыря!