Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Эхо столетий: Бах–Вивальди–Мендельсон»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Эхо столетий: Бах–Вивальди–Мендельсон»

Органный концерт при свечах «Эхо столетий: Бах–Вивальди–Мендельсон»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Эхо столетий: органные концерты в францисканском монастыре

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютной церковью и очаровательным внутренним двориком? Неповторимая энергетика этого места создана для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.

Вечером октября петербургские музыканты Екатерина Маришкина и Надежда Селимова представят новую великолепную программу. Орган прозвучит соло и в ансамбле с чарующим голосом альта в украшенном свечами храме францисканского монастыря.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения величайших композиторов, таких как:

  • Иоганн Себастьян Бах: Прелюдия и фуга до мажор BWV 547, Соната III для виолы да гамба и клавира BWV 1029.
  • Антонио Вивальди: Концерт ре минор BWV 596, в транскрипции для органа.
  • Карл Филипп Стамиц: Концерт ре мажор для альта и оркестра (переложение для альта и органа).
  • Феликс Мендельсон: Соната до минор ор. 65 № 2.

Значимые моменты программы

Концерт откроет Прелюдия и фуга до мажор Баха, написанная в Веймарский период, когда композитор достиг высочайшего уровня мастерства. Также прозвучат три сонаты для виолы да гамба и клавира, две из которых будут исполнены в транскрипции для альта и органа.

Специальным гостем вечера станет выдающийся композитор и основатель «мангеймской школы» Карл Филипп Стамиц. Его музыкальная карьера охватывает десятилетия гастрольных странствий, где он играл на различных инструментах.

Вечер завершит Вторая органная соната Феликса Мендельсона, композитора, который продолжил традиции Баха и возродил интерес к органной музыке своего времени. Связь с музыкой Баха проходит через все творчество Мендельсона, который давал концерты на органе церкви Святого Фомы в Лейпциге.

Информация для зрителей

Исполнители концерта:

  • Надежда Селимова, альт, лауреат международных конкурсов.
  • Екатерина Маришкина, орган, лауреат международных конкурсов.

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере францисканского монастыря!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
16:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
14 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 599 ₽
6+
Джаз
Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew
13 сентября в 21:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2000 ₽
6+
Классическая музыка
Фортепианный вечер Илья Папоян
31 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше