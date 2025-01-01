Органный концерт при свечах «Дорога в Рождество — от Баха до Jingle Bells»

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в удивительном Петербурге будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Этот фейерверк стилей и калейдоскоп эпох подарит зрителям незабываемое органное празднество.
Концерты фестиваля пройдут на семи исторических петербургских площадках с уникальными интерьерами, а также в городах России. Тёплая и дружественная обстановка дополнит чудесную музыку, а атмосфера исторических локаций Северной столицы создаст незабываемые впечатления. Под девизом «Орган над городом» наш Рождественский органный марафон приглашает вас в мир великолепия.
Программа включает прекрасные произведения, начиная от Баха и заканчивая «Jingle Bells». Вечер откроется грандиозным органным циклом Баха, включая арию из Magnificat. Не оставит равнодушными и различные версии Ave Maria — одного из самых искренних и вдохновляющих молитв.
Каждый композитор по-своему интерпретировал эту молитву, создавая шедевры, проверенные временем. Например, известная Ave Maria Шуберта основана на фрагменте поэмы Вальтера Скотта, а версия Астора Пьяццоллы была написана для фильма Генрих IV и позже обрела вокальную интерпретацию.
Яркими моментами вечера станут барочные арии Перголези и Скарлатти. Зрители смогут насладиться известными произведениями, такими как Тихая ночь — знаменитое рождественское песнопение, написанное органистом Францем Грубером.
Интересный факт: Jingle Bells, завершающая композиция вечера, изначально была написана ко Дню благодарения и не касалась Рождества. Однако образ мчащихся саней сделал её символом зимних праздников.
Фестиваль также откроет новую страницу органной музыки в римско-католическом храме, спроектированном Николаем Бенуа. Здесь, в потаенном уголке города, зрители смогут насладиться серией концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Перед каждым концертом состоится экскурсия, во время которой вас познакомят с историей храма и династии Бенуа.
Билеты на концерты доступны в двух категориях: с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.
В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов: Марья Черникова (сопрано) и Анджей Дикович (орган). Электронный орган Johannus дополнит звучание.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.