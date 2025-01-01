Органный концерт при свечах «Дорога в Рождество — от Баха до Jingle Bells»

Органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в удивительном Петербурге будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Этот фейерверк стилей и калейдоскоп эпох подарит зрителям незабываемое органное празднество.

Месторасположение и атмосфера

Концерты фестиваля пройдут на семи исторических петербургских площадках с уникальными интерьерами, а также в городах России. Тёплая и дружественная обстановка дополнит чудесную музыку, а атмосфера исторических локаций Северной столицы создаст незабываемые впечатления. Под девизом «Орган над городом» наш Рождественский органный марафон приглашает вас в мир великолепия.

Тематика концертов

Программа включает прекрасные произведения, начиная от Баха и заканчивая «Jingle Bells». Вечер откроется грандиозным органным циклом Баха, включая арию из Magnificat. Не оставит равнодушными и различные версии Ave Maria — одного из самых искренних и вдохновляющих молитв.

Каждый композитор по-своему интерпретировал эту молитву, создавая шедевры, проверенные временем. Например, известная Ave Maria Шуберта основана на фрагменте поэмы Вальтера Скотта, а версия Астора Пьяццоллы была написана для фильма Генрих IV и позже обрела вокальную интерпретацию.

Музыкальные сюрпризы

Яркими моментами вечера станут барочные арии Перголези и Скарлатти. Зрители смогут насладиться известными произведениями, такими как Тихая ночь — знаменитое рождественское песнопение, написанное органистом Францем Грубером.

Интересный факт: Jingle Bells, завершающая композиция вечера, изначально была написана ко Дню благодарения и не касалась Рождества. Однако образ мчащихся саней сделал её символом зимних праздников.

Новая музыкальная точка в Петербурге

Фестиваль также откроет новую страницу органной музыки в римско-католическом храме, спроектированном Николаем Бенуа. Здесь, в потаенном уголке города, зрители смогут насладиться серией концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Перед каждым концертом состоится экскурсия, во время которой вас познакомят с историей храма и династии Бенуа.

Информация для зрителей

Билеты на концерты доступны в двух категориях: с экскурсией и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Прелюдия до мажор BWV 553

Иоганн Себастьян Бах — Ария из кантаты Magnificat BWV 243

Алессандро Скарлатти (1660–1725) — Ария Son tutta duolo

Джованни Баттиста Перголези (1710–1736) — Ария Se tu m’ami

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf’ zu dir BWV 639

Франц Шуберт (1797–1828) — Ave Maria

Гастон Белье (1863–1938) — Токката ре минор

Ариэль Рамирес (1921–2010) — La Peregrinacion

Астор Пьяццолла (1921–1992) — Ave Maria

Джон Уильямс (1932 род.) — Somewhere in my Memory (из к/ф Один дома)

Франц Грубер (1787–1863) — Рождественский гимн Тихая ночь

Джеймс Пьерпонт (1822–1893) — Jingle Bells

Исполнители

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов: Марья Черникова (сопрано) и Анджей Дикович (орган). Электронный орган Johannus дополнит звучание.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.