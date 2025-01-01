Органный концерт при свечах «Блистательное барокко и романтический орган»

Органный концерт в Санкт-Петербурге

Роскошный концерт при свечах выдающейся российской органистки Регины Каменщиковой перенесет зрителей между столетиями, открывая широчайший спектр возможностей короля инструментов — органа. Программа концерта сочетает в себе величие Букстехуде, космос Баха и романтические образы Линдберга.

Творчество Дитриха Букстехуде

Концерт откроется сочинениями Дитриха Букстехуде, который был не только великим композитором, но и органистом, ставшим главой северонемецкой органной школы. В течение 30 лет он занимал место органиста в знаменитой церкви Святой Марии в Любеке. Букстехуде известен как организатор Abendmusiken — вечерних концертов, которые представляли разнообразные светские сочинения. Его органное наследие включает свыше 120 кантат и ораторий, в которых ощущается влияние итальянского вокального стиля.

Самобытный язык Букстехуде наполнен фантазией, а его органные пьесы, такие как хоральные прелюдии, фантазии и партийные обработки, стали образцом для Баха, который достиг в них совершенства.

Гармония и порядок Баха

Второй частью вечера станет масштабный трагический цикл «Прелюдия и фуга си минор» Иоганна Себастьяна Баха. Органное творчество этого немецкого гения представляется как звуковое воплощение Вселенной, полное величия и глубины. В мирах Баха царит порядок и гармония, а каждое музыкальное произведение соотносится с законами физики, управляющими движением небесных тел. Слушая Bach, вы почувствуете себя частью вечного потока времени.

Романтические образы Линдберга

Завершит концерт чудесная романтическая органная соната композитора и органиста Оскара Линдберга. Эта композиция объединяет стилистические черты музыки европейского романтизма, импрессионизма и шведского фольклора.

Программа концерта

Дитрих Букстехуде (1637–1707) Чакона ми минор BuxWV 160 Хоральная прелюдия: Christ, unser Herr zum Jordan kam BuxWV 180 Прелюдия и фуга соль минор BuxWV 149

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Прелюдия и фуга си минор BWV 544

Оскар Линдберг (1887–1955) Соната соль минор: Marcia elegiaca – Adagio – Alla sarabanda – Finale



Информация о концерте

Исполнитель: Регина Каменщикова, орган.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой и уникальной атмосферой!