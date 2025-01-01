Органный концерт при свечах «Блеск барокко и воды Рейна: Бах — Пахельбель — Вьерн»

Блеск барокко и воды Рейна

Приглашаем вас на фантастический органный вечер под названием «Блеск барокко и воды Рейна», который проведет обаятельный и харизматичный Илья Федосеев. Это уникальное музыкальное путешествие перенесет вас в одну из самых блистательных эпох в истории человечества — эпоху барокко.

Барокко: Эпоха великолепия

Италия подарила миру стиль барокко — пышный и прекрасный, который перевернул представления об искусстве и архитектуре. Однако барокко не ограничивалось только Апеннинским полуостровом, а стремительно разлетелось по всей Европе, обогащаясь уникальными чертами и отражая местные культурные традиции.

В музыке барокко

Этот вечер даст возможность услышать не только произведения Иоганна Себастьяна Баха, но и его современников и предшественников. В числе композиторов, чьи работы прозвучат, — Иоганн Пахельбель, друг семьи Бахов и выдающийся представитель южнонемецкой органной школы. Пахельбель, известный своими светскими и церковными сочинениями, обучал старших братьев Баха, а его вклад в жанры фуги и хоральной прелюдии считается значительным.

Если говорить о менее известных композиторах, невозможно не упомянуть Иоганна Николауса Ханфа. Несмотря на то, что о его жизни известно немного, он стал учителем музыки для знаменитого музыканта Иоганна Маттезона и прослужил церковным органистом в Гамбурге.

Знакомство с произведениями

Знаете ли вы, что Бах основательно изучил творчество Антонио Вивальди? Он не только восхитился его музыкой, но и создавал транскрипции его произведений для органа. Одним из таких композиторов был Иоганн Готфрид Вальтер, который также писал органные сочинения и создал первый в истории музыкальный энциклопедический словарь, где впервые упоминается имя Баха.

Музыка и атмосфера

Творчество Баха представлено хоральными обработками и масштабными циклами. Его музыка побуждает задуматься о вечном, открывая портал в иные измерения, где время теряет власть. Завершится вечер тремя атмосферными программными миниатюрами Луи Вьерна из цикла «Фантастические пьесы». Эти произведения перенесут вас из барочной атмосферы на берега Рейна в Вестминстерское аббатство под вечерний звон карильона.

Луи Вьерн, занимавший пост титулярного органиста Собора Парижской Богоматери, был не только виртуозом, но и музыкальным новатором. Его симфонии остаются важной частью репертуара органной музыки по всему миру.

Программа концерта

Иоганн Кристоф Пахельбель (1653–1706) — Токката ми минор P.462

Иоганн Николаус Ханф (1663–1711) — Хоральная обработка Auf meinen lieben Gott (IJH 3)

Иоганн Готфрид Вальтер (1684–1748) — Концерт си минор: Allegro – Adagio – Allegro (транскрипция скрипичного концерта Антонио Вивальди RV 388)

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Фантазия до минор BWV 562

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ре минор BWV 539

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich BWV 737

Иоганн Себастьян Бах — Фантазия и фуга соль минор BWV 542

Луи Виктор Жюль Вьерн (1870–1937) — Три пьесы из 24 пьес-фантазий (3 сюита op. 54 № 5, № 3, № 6): Sur le Rhin (На Рейне), Étoile du soir (Вечерняя звезда), Carillon de Westminster (Вестминстерские колокола)

Информация о концерте

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Илья Федосеев (орган).

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.