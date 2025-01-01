Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Блеск барокко и воды Рейна: Бах — Пахельбель — Вьерн»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Блеск барокко и воды Рейна: Бах — Пахельбель — Вьерн»

Органный концерт при свечах «Блеск барокко и воды Рейна: Бах — Пахельбель — Вьерн»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Блеск барокко и воды Рейна

Приглашаем вас на фантастический органный вечер под названием «Блеск барокко и воды Рейна», который проведет обаятельный и харизматичный Илья Федосеев. Это уникальное музыкальное путешествие перенесет вас в одну из самых блистательных эпох в истории человечества — эпоху барокко.

Барокко: Эпоха великолепия

Италия подарила миру стиль барокко — пышный и прекрасный, который перевернул представления об искусстве и архитектуре. Однако барокко не ограничивалось только Апеннинским полуостровом, а стремительно разлетелось по всей Европе, обогащаясь уникальными чертами и отражая местные культурные традиции.

В музыке барокко

Этот вечер даст возможность услышать не только произведения Иоганна Себастьяна Баха, но и его современников и предшественников. В числе композиторов, чьи работы прозвучат, — Иоганн Пахельбель, друг семьи Бахов и выдающийся представитель южнонемецкой органной школы. Пахельбель, известный своими светскими и церковными сочинениями, обучал старших братьев Баха, а его вклад в жанры фуги и хоральной прелюдии считается значительным.

Если говорить о менее известных композиторах, невозможно не упомянуть Иоганна Николауса Ханфа. Несмотря на то, что о его жизни известно немного, он стал учителем музыки для знаменитого музыканта Иоганна Маттезона и прослужил церковным органистом в Гамбурге.

Знакомство с произведениями

Знаете ли вы, что Бах основательно изучил творчество Антонио Вивальди? Он не только восхитился его музыкой, но и создавал транскрипции его произведений для органа. Одним из таких композиторов был Иоганн Готфрид Вальтер, который также писал органные сочинения и создал первый в истории музыкальный энциклопедический словарь, где впервые упоминается имя Баха.

Музыка и атмосфера

Творчество Баха представлено хоральными обработками и масштабными циклами. Его музыка побуждает задуматься о вечном, открывая портал в иные измерения, где время теряет власть. Завершится вечер тремя атмосферными программными миниатюрами Луи Вьерна из цикла «Фантастические пьесы». Эти произведения перенесут вас из барочной атмосферы на берега Рейна в Вестминстерское аббатство под вечерний звон карильона.

Луи Вьерн, занимавший пост титулярного органиста Собора Парижской Богоматери, был не только виртуозом, но и музыкальным новатором. Его симфонии остаются важной частью репертуара органной музыки по всему миру.

Программа концерта

  • Иоганн Кристоф Пахельбель (1653–1706) — Токката ми минор P.462
  • Иоганн Николаус Ханф (1663–1711) — Хоральная обработка Auf meinen lieben Gott (IJH 3)
  • Иоганн Готфрид Вальтер (1684–1748) — Концерт си минор: Allegro – Adagio – Allegro (транскрипция скрипичного концерта Антонио Вивальди RV 388)
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Фантазия до минор BWV 562
  • Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга ре минор BWV 539
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Vater unser im Himmelreich BWV 737
  • Иоганн Себастьян Бах — Фантазия и фуга соль минор BWV 542
  • Луи Виктор Жюль Вьерн (1870–1937) — Три пьесы из 24 пьес-фантазий (3 сюита op. 54 № 5, № 3, № 6): Sur le Rhin (На Рейне), Étoile du soir (Вечерняя звезда), Carillon de Westminster (Вестминстерские колокола)

Информация о концерте

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Илья Федосеев (орган).

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
19:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Вечер музыки для флейты, аб-т №2
1 декабря в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Avenuepluggg
16+
Хип-хоп
Avenuepluggg
16 ноября в 20:00 Factory 3
от 1000 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
27 сентября в 19:40 Stand Up Lab
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше