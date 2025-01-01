Органный концерт при свечах «Блеск барокко и воды Рейна: Бах — Пахельбель — Вьерн»

Приглашаем вас на фантастический органный вечер под названием «Блеск барокко и воды Рейна», который проведет обаятельный и харизматичный Илья Федосеев. Это уникальное музыкальное путешествие перенесет вас в одну из самых блистательных эпох в истории человечества — эпоху барокко.
Италия подарила миру стиль барокко — пышный и прекрасный, который перевернул представления об искусстве и архитектуре. Однако барокко не ограничивалось только Апеннинским полуостровом, а стремительно разлетелось по всей Европе, обогащаясь уникальными чертами и отражая местные культурные традиции.
Этот вечер даст возможность услышать не только произведения Иоганна Себастьяна Баха, но и его современников и предшественников. В числе композиторов, чьи работы прозвучат, — Иоганн Пахельбель, друг семьи Бахов и выдающийся представитель южнонемецкой органной школы. Пахельбель, известный своими светскими и церковными сочинениями, обучал старших братьев Баха, а его вклад в жанры фуги и хоральной прелюдии считается значительным.
Если говорить о менее известных композиторах, невозможно не упомянуть Иоганна Николауса Ханфа. Несмотря на то, что о его жизни известно немного, он стал учителем музыки для знаменитого музыканта Иоганна Маттезона и прослужил церковным органистом в Гамбурге.
Знаете ли вы, что Бах основательно изучил творчество Антонио Вивальди? Он не только восхитился его музыкой, но и создавал транскрипции его произведений для органа. Одним из таких композиторов был Иоганн Готфрид Вальтер, который также писал органные сочинения и создал первый в истории музыкальный энциклопедический словарь, где впервые упоминается имя Баха.
Творчество Баха представлено хоральными обработками и масштабными циклами. Его музыка побуждает задуматься о вечном, открывая портал в иные измерения, где время теряет власть. Завершится вечер тремя атмосферными программными миниатюрами Луи Вьерна из цикла «Фантастические пьесы». Эти произведения перенесут вас из барочной атмосферы на берега Рейна в Вестминстерское аббатство под вечерний звон карильона.
Луи Вьерн, занимавший пост титулярного органиста Собора Парижской Богоматери, был не только виртуозом, но и музыкальным новатором. Его симфонии остаются важной частью репертуара органной музыки по всему миру.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Илья Федосеев (орган).
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.