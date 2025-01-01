Органный концерт при свечах «Beatles и мировые хиты на органе и гуслях»

Музыка вселенной: Концерт органа и гуслей в Ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — это уникальное культурное пространство, где история и современность переплетаются в гармонии звуков. В XVIII столетии здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь, в которой располагался роскошный орган Walcker. На сегодняшний день в ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, привезенный из Нидерландов в 2020 году.

Уникальная программа концерта

В программе концерта — удивительное сочетание органа и гуслей, национального русского струнного щипкового инструмента. Дуэт Анны Яковлевой (гусли) и Екатерины Маришкиной (орган) подарит зрителям неповторимый акустический и тембровый эффект. Концерт откроется мистической Пассакальей Дитриха Букстехуде, предшественника Баха, оказавшего колоссальное влияние на его творчество.

Знакомые мелодии в новом свете

Зрителей ждут известные произведения, такие как Ария из оркестровой сюиты Иоганна Себастьяна Баха, которая зазвучит в новой интерпретации для гуслей и органа. Уникальный гитарный концерт Антонио Вивальди также будет представлен в переложении, а композиция A Time for Us из кинофильма «Ромео и Джульетта» Нино Роты вновь напомнит о классике.

Космическое путешествие через музыку

Концерт позволит вам перенестись в бескрайние галактики и открыть новые миры, вдохновленные фильмами «Интерстеллар» и другими «космическими» работами советского кинематографа. Осень — время мечтаний о весне, и композиция Primavera Людовико Эйнауди как нельзя лучше подойдет для этого настроения.

Завершение вечера

Не пропустите уникальные произведения композиторов Веры Городовской, Виктора Малярова и Евгения Дербенко, а вечер завершится фантазией Елизаветы Панченко на темы хитов The Beatles. Это будет мир зашкаливающих эмоций!

Программа концерта:

Дитрих Букстехуде (1637–1707) — Пассакалия

Антонио Вивальди (1678–1741) — Концерт для гитары и струнных (переложение для гуслей и органа)

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Ария из Сюиты для оркестра ре мажор (переложение для гуслей и органа)

Алексей Шмитов (1957*) — Ноктюрн

Вера Городовская (1919–1999) — Сказ для гуслей соло

Евгений Дербенко (1949*) — Многолетие

Виктор Маляров (1957*) — Бандурист для гуслей соло

Елизавета Панченко (1987*) — Космос, попурри на темы из советских кинофильмов для гуслей и органа

Нино Рота (1911–1979) — A Time for Us

Людовико Эйнауди (1955*) — Primavera, переложение для органа соло

Ханс Циммер (1957*) — Органная вариация из музыки к фильму «Интерстеллар»

Елизавета Панченко — Beatles, фантазия для гуслей и органа

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов:

Анна Яковлева — гусли

Екатерина Маришкина — орган

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.