Органный концерт при свечах «Beatles и мировые хиты на органе и гуслях»

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — это уникальное культурное пространство, где история и современность переплетаются в гармонии звуков. В XVIII столетии здесь находился голландский квартал, а само здание занимала Голландская реформатская церковь, в которой располагался роскошный орган Walcker. На сегодняшний день в ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена, привезенный из Нидерландов в 2020 году.
В программе концерта — удивительное сочетание органа и гуслей, национального русского струнного щипкового инструмента. Дуэт Анны Яковлевой (гусли) и Екатерины Маришкиной (орган) подарит зрителям неповторимый акустический и тембровый эффект. Концерт откроется мистической Пассакальей Дитриха Букстехуде, предшественника Баха, оказавшего колоссальное влияние на его творчество.
Зрителей ждут известные произведения, такие как Ария из оркестровой сюиты Иоганна Себастьяна Баха, которая зазвучит в новой интерпретации для гуслей и органа. Уникальный гитарный концерт Антонио Вивальди также будет представлен в переложении, а композиция A Time for Us из кинофильма «Ромео и Джульетта» Нино Роты вновь напомнит о классике.
Концерт позволит вам перенестись в бескрайние галактики и открыть новые миры, вдохновленные фильмами «Интерстеллар» и другими «космическими» работами советского кинематографа. Осень — время мечтаний о весне, и композиция Primavera Людовико Эйнауди как нельзя лучше подойдет для этого настроения.
Не пропустите уникальные произведения композиторов Веры Городовской, Виктора Малярова и Евгения Дербенко, а вечер завершится фантазией Елизаветы Панченко на темы хитов The Beatles. Это будет мир зашкаливающих эмоций!
Лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.