Органный концерт при свечах «Бах. Вивальди. Осень»

Погрузитесь в мир барочной музыки с выдающимся органистом Даниэлем Зарецким. Его концерт «Бах. Вивальди. Осень» станет настоящим музыкальным праздником и поднимет настроение в сентябрьский день. Программа включает произведения двух гениев — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди.
Иоганн Себастьян Бах — альфа и омега для любого органиста. Уникальные хоральные обработки и масштабные циклы, созданные композитором, заняли важное место в немецком музыкальном искусстве барокко. В концерте будут звучать:
Бах был не только виртуозом, но и страстным поклонником Вивальди. Его органные транскрипции произведений итальянского композитора способствовали возвращению Вивальди на музыкальную сцену после долгого забвения.
В программе также прозвучит знаменитый Концерт «Осень» из цикла «Времена года» Вивальди. Это произведение стало символом барочной музыки и представляет собой музыкальное путешествие по четырем сезонам с яркими образами и мелодиями.
Концерт пройдет на историческом органе семейства Walcker, созданном в 1910 году. Этот инструмент обладает уникальным звучанием и идеально подходит как для барочной, так и для романтической музыки.
Место проведения — Римско-католический храм Матери Божией Лурдской, известный своей французской архитектурой и атмосферой. Храм был построен по проекту Леонтия Бенуа и стал важной частью культурной жизни Петербурга. Его уникальный силуэт и оформление выделяются среди других католических церквей России.
Исполнитель: Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий (орган)
Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта
Возрастное ограничение: 6+
Дата и время: уточняйте на сайте мероприятия.
Не упустите возможность насладиться выдающимся исполнением и погрузиться в атмосферу барочной музыки!