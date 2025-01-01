Органный концерт при свечах «Бах. Вивальди. Осень»

Бах. Вивальди. Осень. Концерт в старинной католической церкви

Погрузитесь в мир барочной музыки с выдающимся органистом Даниэлем Зарецким. Его концерт «Бах. Вивальди. Осень» станет настоящим музыкальным праздником и поднимет настроение в сентябрьский день. Программа включает произведения двух гениев — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди.

Музыка Баха: Вершина органного искусства

Иоганн Себастьян Бах — альфа и омега для любого органиста. Уникальные хоральные обработки и масштабные циклы, созданные композитором, заняли важное место в немецком музыкальном искусстве барокко. В концерте будут звучать:

Две хоральные фантазии: Nun komm den heiden Heiland BWV 659, Wir glauben BWV 680

Хоральная партита Ach, was soll ich Sünder machen BWV 770 (9 вариаций)

Цикл Прелюдия и фуга си минор BWV 544, подписанный самим Бахом

Бах был не только виртуозом, но и страстным поклонником Вивальди. Его органные транскрипции произведений итальянского композитора способствовали возвращению Вивальди на музыкальную сцену после долгого забвения.

Вивальди: «Времена года»

В программе также прозвучит знаменитый Концерт «Осень» из цикла «Времена года» Вивальди. Это произведение стало символом барочной музыки и представляет собой музыкальное путешествие по четырем сезонам с яркими образами и мелодиями.

Уникальный орган и место проведения

Концерт пройдет на историческом органе семейства Walcker, созданном в 1910 году. Этот инструмент обладает уникальным звучанием и идеально подходит как для барочной, так и для романтической музыки.

Место проведения — Римско-католический храм Матери Божией Лурдской, известный своей французской архитектурой и атмосферой. Храм был построен по проекту Леонтия Бенуа и стал важной частью культурной жизни Петербурга. Его уникальный силуэт и оформление выделяются среди других католических церквей России.

Информация о концерте

Исполнитель: Заслуженный артист РФ Даниэль Зарецкий (орган)

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта

Возрастное ограничение: 6+

Дата и время: уточняйте на сайте мероприятия.

Не упустите возможность насладиться выдающимся исполнением и погрузиться в атмосферу барочной музыки!