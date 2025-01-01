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Органный концерт при свечах «Бах. Осень. Перезагрузка»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Бах. Осень. Перезагрузка»

Органный концерт при свечах «Бах. Осень. Перезагрузка»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Бах. Осень. Перезагрузка. Концерт в соборе

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютнейшей церковью и очаровательным внутренним двориком-патио? Неповторимая энергетика этого места просто создана для органных концертов, на которые мы вас приглашаем.

Если вы устали от бешеного ритма мегаполиса и хотите насладиться звучащей тишиной, приходите на вечер, посвящённый музыке Иоганна Себастьяна Баха. Дуэт прекрасных петербургских музыкантов — Вера Демченко (скрипка) и Алла Морозова (орган) — представят великолепную программу в магическом мерцании свечей.

Программа вечера

Вечер откроется знаменитой Арией из Оркестровой сюиты и продолжится динамичной Прелюдией из сольной скрипичной партиты № 3. Эти шесть партит для скрипки соло, созданные в кётенский период, ярко демонстрируют возможности инструмента, объединяя разнообразные жанры, от монументальной фуги до деревенского танца.

Кроме того, в программе звучат две сонаты для скрипки и клавира, написанные Бахом во время его пребывания при дворе князя Леопольда Анхальт-Кётенского. Используя принципы итальянской церковной сонаты, Бах привносит новаторство, предвосхищая сонатные циклы венских классиков.

Знаменитые произведения

Токката и фуга «Дорийская», написанная в Веймаре в 1707–1718 годах, считается шедевром Баха. Существует мнение, что композитор исполнил это сочинение во время испытания большого органа в соборе Касселя. В «Дорийской» заметно влияние концертного стиля Антонио Вивальди, творчество которого Бах изучал и создавал уникальные органные транскрипции.

Вечер завершится самым знаменитым органным сочинением Баха — Токкатой и фугой ре минор. Не упустите возможность насладиться этим великолепным концертом!

Детали концерта

Исполнители: Лауреаты международных конкурсов Вера Демченко (скрипка), Алла Морозова (орган).

Продолжительность: 1 час 10 минут без антракта.

Возрастное ограничение: Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Ждем вас на «Бах. Осень. Перезагрузка»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
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