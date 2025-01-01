Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Бах навсегда»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Бах навсегда»

Органный концерт при свечах «Бах навсегда»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Бах навсегда: Завораживающий органный концерт в сердце Петербурга

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютнейшей церковью и очаровательным внутренним двориком-патио? Неповторимая энергетика этого места создает идеальные условия для органных концертов, которые мы с радостью представляем вашему вниманию.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха

В завораживающем мерцании свечей орган прозвучит как соло, так и в ансамбле с чарующим тембром альта. Программа, подготовленная известными петербургскими музыкантами Надеждой Селимовой и Екатериной Маришкиной, объединяет разнообразные сочинения Иоганна Себастьяна Баха для органа и сонаты для виолы да гамба в переложении для альта.

Восхитительные произведения

Бах проникает в безбрежный звуковой океан, соединяя протестантский хорал и итальянский концерт, французские и английские танцевальные сюиты, а также литургическую монодию. Неизменной частью его творческой жизни был орган, для которого он создавал множество произведений: от хоральных обработок до грандиозных циклов.

Протестантский хорал и хоральная обработка занимают важнейшее место в немецком музыкальном искусстве барокко, и вершина этого жанра — в творчестве Баха. Например, Каприччио «На отъезд возлюбленного брата» — это один из ранних образцов инструментальной программной музыки, написанный молодым композитором. Скорее всего, речь идет о старшем брате Иоганна Себастьяна, Иоганне Якобе Бахе, который поступил на службу в гвардейский оркестр короля Швеции.

Сонаты для виолы да гамба

Три сонаты для виолы да гамба и клавира, две из которых прозвучат в транскрипции для альта и органа, были написаны Бахом в Кётене, когда он занимал пост капельмейстера. В отличие от сольных виолончельных сюит, эти сонаты не столь требовательны в техническом плане, что позволяет клавирному исполнителю становиться полноправным участником ансамбля.

Программа концерта

Вы сможете насладиться следующими произведениями:

  • Хоральные вариации Ach, was Soll ich Sunder Machen? BWV 770
  • Соната № III для виолы да гамба и клавира BWV 1029, в переложении для альта и органа: Vivace – Adagio – Allegro
  • Partite diverse sopra: Christ, der du bist der helle Tag BWV 766
  • Каприччио «На отъезд возлюбленного брата» BWV 992, в транскрипции для органа
  • Pastorale BWV 590: Alla siciliana – Allemande – Aria – Alla gigue
  • Соната № II для виолы да гамба и клавира BWV 1028, в переложении для альта и органа: Adagio – Allegro – Andante – Allegro

Исполнители

Концерт представляют лауреаты международных конкурсов:

  • Надежда Селимова — альт
  • Екатерина Маришкина — орган

Продолжительность и аудитория

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Бах навсегда — это незабываемый вечер в компании гения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 ноября
Храм Святого Антония Чудотворца Санкт-Петербург, 9-я Красноармейская, 10а
16:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
4 сентября в 20:00 Особняк Юргенса
от 1490 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
16 сентября в 19:00 Сплетни by Anna Asti
от 690 ₽
Романтический джаз в Оранжерее при свечах
6+
Джаз
Романтический джаз в Оранжерее при свечах
5 октября в 19:30 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше