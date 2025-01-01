Органный концерт при свечах «Бах навсегда»

Знаете ли вы, что в сердце старого Петербурга находится действующий католический монастырь францисканцев с уютнейшей церковью и очаровательным внутренним двориком-патио? Неповторимая энергетика этого места создает идеальные условия для органных концертов, которые мы с радостью представляем вашему вниманию.
В завораживающем мерцании свечей орган прозвучит как соло, так и в ансамбле с чарующим тембром альта. Программа, подготовленная известными петербургскими музыкантами Надеждой Селимовой и Екатериной Маришкиной, объединяет разнообразные сочинения Иоганна Себастьяна Баха для органа и сонаты для виолы да гамба в переложении для альта.
Бах проникает в безбрежный звуковой океан, соединяя протестантский хорал и итальянский концерт, французские и английские танцевальные сюиты, а также литургическую монодию. Неизменной частью его творческой жизни был орган, для которого он создавал множество произведений: от хоральных обработок до грандиозных циклов.
Протестантский хорал и хоральная обработка занимают важнейшее место в немецком музыкальном искусстве барокко, и вершина этого жанра — в творчестве Баха. Например, Каприччио «На отъезд возлюбленного брата» — это один из ранних образцов инструментальной программной музыки, написанный молодым композитором. Скорее всего, речь идет о старшем брате Иоганна Себастьяна, Иоганне Якобе Бахе, который поступил на службу в гвардейский оркестр короля Швеции.
Три сонаты для виолы да гамба и клавира, две из которых прозвучат в транскрипции для альта и органа, были написаны Бахом в Кётене, когда он занимал пост капельмейстера. В отличие от сольных виолончельных сюит, эти сонаты не столь требовательны в техническом плане, что позволяет клавирному исполнителю становиться полноправным участником ансамбля.
Вы сможете насладиться следующими произведениями:
Концерт представляют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Бах навсегда — это незабываемый вечер в компании гения!