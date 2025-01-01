Органный концерт при свечах «Бах и шедевры романтического органа»

Бах и шедевры романтического органа. Концерт при свечах

Приглашаем вас на уникальный концерт виртуоза органа Марии Короновой, который состоится в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. В программе прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха и произведения романтических композиторов, охватывающие целую эпоху.

Магия музыки Баха

Музыка Баха – это уникальный мир, где каждое произведение словно звезда на небосводе. Его Прелюдия и фуга ми минор, написанная в Лейпциге, считается одной из самых сложных композиций для органа. Масштабность прелюдии и хроматическое движение в фуге получили признание среди музыкантов и слушателей.

Протестантский хорал и его обработки занимают центральное место в барочной музыке. Бах создавал шедевры, проливая свет на внутренний мир человека.

Романтические органные традиции

Среди представленных произведений будут звучать органные сонаты Августа Готтфрида Риттера, немецкого композитора, который исследовал историю органной музыки. Риттер соединяет в своих работах богатейшие немецкие музыкальные традиции.

С уходом XIX века романтическое органное искусство переживало расцвет благодаря появлению симфонического органа, созданного мастером Аристидом Кавайе-Колем. Эта эпоха вывела органное исполнительство на новый уровень.

Возвышенные моменты концерта

Изюминкой концерта станут две пьесы, посвященные католической пасхальной секвенции «Хвала пасхальной жертве». Первая композиция принадлежит Шарлю Турнемиру, учителю французской романтической органной школы, который оставил после себя обширное наследие в органной музыке.

Также ожидайте удивительные вариации на тему известной песни Соловьева-Седого от итальянского органиста Эудженио Мария Фаджиани. Уникальный импровизатор, он вдохнет новую жизнь в классическое произведение.

Исторический контекст

Концерт пройдет на историческом органе семейства Walcker, произведенном в 1910 году, который сочетает как барочную, так и романтическую музыку. Храм Матери Божией Лурдской – необычное место, где французский стиль встретился с петербургской архитектурой.

Император Николай II дал разрешение на строительство храма в 1898 году, и с тех пор он стал особым уголком Петербурга, сохранившим дух французской культуры.

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Прелюдия и фуга ми минор BWV 548

Август Готтфрид Риттер (1811–1885) - Соната № 3 ля минор ор. 19

Шарль Турнемир (1870–1939) - Хорал-импровизация на тему секвенции Victimae Paschali laudes

Эудженио Мария Фаджиани - «Фьюжн» из четырех вариаций на тему песни В. П. Соловьева-Седого

Шарль-Мари Видор (1844–1937) - Финал из Симфонии № 8

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов Мария Коронова, орган.

Продолжительность:

1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.