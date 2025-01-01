Органный концерт при свечах «Бах и романтическая Германия»

Бах и романтическая Германия: Незабываемый вечер в сердце Петербурга

В магическом мерцании свечей известная петербургская органистка Елена Малева исполнит лучшие сочинения, связанные с Бахом и романтической Германией. Вечер откроет один из ранних баховских шедевров — Пассакалия. Это произведение, в котором две отдельные темы сопровождаются третьей, символизирует крестный путь и вознесение Христа.

Музыкальная эклектика

Композитор Иоганн Себастьян Бах, который прослужил большую часть жизни в церкви и написал огромное количество церковной музыки, создал множество шедевров хоральной обработки. Он знаменит своими произведениями для органа, что наглядно демонстрирует важность протестантского хорала в немецком музыкальном искусстве барокко.

Мендельсон, который снова открыл Баха миру, был непревзойденным органным виртуозом и создал цикл из Шести сонат, наполненный стилевой эклектичностью. Его органные импримизации и пьесы потрясают своими звуковыми и тембровыми эффектами. Романтический композитор Йозеф Габриэль фон Райнбергер, продолжая традиции Баха, создал множество мелодичных шедевров, оставаясь верным своему стилю.

Пробуждение романтики

Творчество Роберта Шумана также будет представлено на вечере через красивые этюды для педального фортепиано — инструмента, которым Бах также любил заниматься. Завершит концерт Интродукция и пассакалия Макса Регера, который впервые в XIX веке возвел орган на пьедестал величия после Баха.

Исторический орган и уникальная атмосфера

Вы сможете насладиться исполнением на уникальном историческом органе семейства Walcker, сотворенном в 1910 году. Этот инструмент поражает своим звучанием и делает атмосферу концерта поистине незабываемой. Храм Матери Божией Лурдской, где состоится концерт, — это особое место в Петербурге с истинно французской архитектурой. Он был возведен по проекту Леонтия Бенуа и считается единственным католическим приходом в городе, который не закрылся в советский период.

Программа вечера

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Пассакалия и фуга до минор BWV 582

Хоральные обработки: Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659 Wir glauben all an einen Gott BWV 680

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) - Соната № 6 op. 65

Йозеф Габриэль фон Райнбергер (1839–1901) - Duett из Charakterstücke op. 156

Роберт Шуман (1810–1856) - Этюд № 4 ля-бемоль мажор из цикла «Шесть этюдов для педального фортепиано в форме канона» ор. 56

Макс Регер (1873–1916) - Интродукция и пассакалия ре минор WoO IV/6

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Елена Малева (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.