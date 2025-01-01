Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Бах и романтическая Германия»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Бах и романтическая Германия»

Органный концерт при свечах «Бах и романтическая Германия»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Бах и романтическая Германия: Незабываемый вечер в сердце Петербурга

В магическом мерцании свечей известная петербургская органистка Елена Малева исполнит лучшие сочинения, связанные с Бахом и романтической Германией. Вечер откроет один из ранних баховских шедевров — Пассакалия. Это произведение, в котором две отдельные темы сопровождаются третьей, символизирует крестный путь и вознесение Христа.

Музыкальная эклектика

Композитор Иоганн Себастьян Бах, который прослужил большую часть жизни в церкви и написал огромное количество церковной музыки, создал множество шедевров хоральной обработки. Он знаменит своими произведениями для органа, что наглядно демонстрирует важность протестантского хорала в немецком музыкальном искусстве барокко.

Мендельсон, который снова открыл Баха миру, был непревзойденным органным виртуозом и создал цикл из Шести сонат, наполненный стилевой эклектичностью. Его органные импримизации и пьесы потрясают своими звуковыми и тембровыми эффектами. Романтический композитор Йозеф Габриэль фон Райнбергер, продолжая традиции Баха, создал множество мелодичных шедевров, оставаясь верным своему стилю.

Пробуждение романтики

Творчество Роберта Шумана также будет представлено на вечере через красивые этюды для педального фортепиано — инструмента, которым Бах также любил заниматься. Завершит концерт Интродукция и пассакалия Макса Регера, который впервые в XIX веке возвел орган на пьедестал величия после Баха.

Исторический орган и уникальная атмосфера

Вы сможете насладиться исполнением на уникальном историческом органе семейства Walcker, сотворенном в 1910 году. Этот инструмент поражает своим звучанием и делает атмосферу концерта поистине незабываемой. Храм Матери Божией Лурдской, где состоится концерт, — это особое место в Петербурге с истинно французской архитектурой. Он был возведен по проекту Леонтия Бенуа и считается единственным католическим приходом в городе, который не закрылся в советский период.

Программа вечера

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Пассакалия и фуга до минор BWV 582
  • Хоральные обработки:
    • Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
    • Wir glauben all an einen Gott BWV 680
  • Феликс Мендельсон-Бартольди (1809–1847) - Соната № 6 op. 65
  • Йозеф Габриэль фон Райнбергер (1839–1901) - Duett из Charakterstücke op. 156
  • Роберт Шуман (1810–1856) - Этюд № 4 ля-бемоль мажор из цикла «Шесть этюдов для педального фортепиано в форме канона» ор. 56
  • Макс Регер (1873–1916) - Интродукция и пассакалия ре минор WoO IV/6

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Елена Малева (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 ноября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Музыка из кино на органе и не только
6+
Неоклассика
Музыка из кино на органе и не только
23 октября в 20:00 Анненкирхе
от 1200 ₽
Грязный стендап
18+
Юмор
Грязный стендап
6 сентября в 23:30 Stage Standup Club
от 900 ₽
Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
18+
Вечеринка
Karaoke Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
12 сентября в 23:40 Университетская набережная, 13
от 2400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше