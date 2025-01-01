Органный концерт при свечах «Бах и органная Франция»

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, расположен белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр, спроектированный Николаем Бенуа, станет новым органным притяжением города в ноябре 2025 года.
Мастера органной музыки порадуют зрителей разнообразием программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, где гости узнают интереснейшие факты из истории храма и посетят семейное захоронение великой династии Бенуа в церковной крипте.
Храм был возведен в неороманском стиле в 1856–1859 годах на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где нашли последнее пристанище многие известные петербуржцы-католики. В 1877–1879 годах по желанию прихода Бенуа дополнит архитектурный ансамбль колокольней, но сам зодчий остался недоволен, так как его замысел утратил гармонию.
В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. В начале XXI века храм был возвращён верующим.
Концерт под названием «Бах и органная Франция» с участием известной органистки Майи Мокрецовой откроется легендарной Токкатой и фугой ре минор Иоганна Себастьяна Баха, которая является символом величия органного искусств.
Также прозвучит ранний баховский шедевр – Пассакалия, органная транскрипция Арии из оркестровой сюиты и знаменитая хоральная обработка, используемая в киномузыке. Этот хорал будет представлен также в обработке Винсента Любека, одного из самых известных музыкантов Германии начала XVIII века.
Не обойдут стороной и произведения французских композиторов. Вечер будет завершающим опытом с погружением в мир органной музыки через сочинения таких авторов, как Шарль Мари Видор и Луи Вьерн, которые внесли значительный вклад в органное творчество XIX века.
В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией и без. Экскурсия начнется за 30 минут до концерта. Продолжительность мероприятия – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Исполнитель: лауреат международных конкурсов Майя Мокрецова, орган – Электронный орган Johannus.