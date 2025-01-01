Органный концерт при свечах «Бах и органная Франция»

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, расположен белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр, спроектированный Николаем Бенуа, станет новым органным притяжением города в ноябре 2025 года.

Мастера органной музыки порадуют зрителей разнообразием программ в серии концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, где гости узнают интереснейшие факты из истории храма и посетят семейное захоронение великой династии Бенуа в церковной крипте.

История храма

Храм был возведен в неороманском стиле в 1856–1859 годах на территории бывшего католического кладбища на Выборгской стороне, где нашли последнее пристанище многие известные петербуржцы-католики. В 1877–1879 годах по желанию прихода Бенуа дополнит архитектурный ансамбль колокольней, но сам зодчий остался недоволен, так как его замысел утратил гармонию.

В советское время кладбище было уничтожено, а церковь закрыта. В начале XXI века храм был возвращён верующим.

Музыкальная программа

Концерт под названием «Бах и органная Франция» с участием известной органистки Майи Мокрецовой откроется легендарной Токкатой и фугой ре минор Иоганна Себастьяна Баха, которая является символом величия органного искусств.

Также прозвучит ранний баховский шедевр – Пассакалия, органная транскрипция Арии из оркестровой сюиты и знаменитая хоральная обработка, используемая в киномузыке. Этот хорал будет представлен также в обработке Винсента Любека, одного из самых известных музыкантов Германии начала XVIII века.

Не обойдут стороной и произведения французских композиторов. Вечер будет завершающим опытом с погружением в мир органной музыки через сочинения таких авторов, как Шарль Мари Видор и Луи Вьерн, которые внесли значительный вклад в органное творчество XIX века.

Информация о концерте

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией и без. Экскурсия начнется за 30 минут до концерта. Продолжительность мероприятия – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Программа концерта:

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – Токката и фуга ре минор BWV 565

Иоганн Себастьян Бах – Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir (Взываю к Тебе, Господи) BWV 639

Винсент Любек (1654–1740) – Хоральная фантазия Ich ruf' zu dir (Взываю к Тебе, Господи)

Иоганн Себастьян Бах – Пассакалия и фуга для органа до минор BWV 582

Луи Вьерн (1870–1937) – Les Cloches de Hinckley (Колокола Хинкли) из Сюиты № 4 «24 пьесы-фантазии» op. 55 № 6

op. 55 № 6 Иоганн Себастьян Бах – Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор в переложении для органа

Наджи Хаким (1955*) – Фантазия для органа на темы Баха «БахОрама»

Шарль-Мари Видор (1844–1937) – Токката из Симфонии для органа № 5 фа минор op. 42/1

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Майя Мокрецова, орган – Электронный орган Johannus.