Органный концерт при свечах «Бах и органная Франция»

Бах и органная Франция: музыкальное путешествие с Майей Мокрецовой

В рамках нового концерта «Бах и органная Франция» зрители смогут погрузиться в мир органной музыки, где величественные композиции Иоганна Себастьяна Баха пересекутся с творениями французских композиторов. Под руководством лауреата международных конкурсов Майи Мокрецовой, вечер обещает стать настоящим музыкальным откровением.

Величие Баха

Органное творчество Баха — это звуковое воплощение Вселенной, в котором царит строгий порядок и гармония. Импровизационные прелюдии напоминают рождение новых галактик, а фуги, созданные по строгим законам полифонии, отсылают к физическим законам, управляющим движением небесных тел. Слушая произведения Баха, невольно ощущаешь себя частью вечного потока времени и пространства.

В программе концерта запланированы:

Токката и фуга ре минор BWV 565 — легендарное произведение, открывающее вечер.

— легендарное произведение, открывающее вечер. Пассакалия и фуга до минор BWV 582 — один из ранних баховских шедевров.

— один из ранних баховских шедевров. Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir BWV 639, а также транскрипция популярной Арии из Оркестровой сюиты BWV 1068.

Французская органная школа

В программе будет представлено также творчество Винсента Любека, северонемецкого композитора, который был одним из самых востребованных музыкантов Германии к началу XVIII века. Его хоральная фантазия Ich ruf' zu dir станет мостом между Бахом и романтической органной музыкой.

Фантазия “БахОрама” современного композитора Наджи Хакима, ученика Жана Лангле, включает известные темы из сольных произведений Баха. Хаким, органист ливанского происхождения, был вдохновлен небесной гармонией Баха и французской органной традицией.

Звук короля инструментов

Концерт пройдет на одном из уникальных органов семейства Walcker 1910 года рождения в храме Матери Божией Лурдской. Этот инструмент знаменит богатством звучания, на нем одинаково хорошо звучат как барочная, так и романтическая музыка.

Храм, построенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа, сегодня является настоящим архитектурным памятником, сохранившим свою уникальность на фоне других католических церквей Санкт-Петербурга. Он был не только свидетелем исторических событий, но и местом, где возникала настоящая музыкальная магия.

Информация о концерте

Duración: 1 час 10 минут без антракта

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в бескрайнюю стихию короля инструментов!