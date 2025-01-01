Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Органный концерт при свечах «Бах и органная Франция»
Киноафиша Органный концерт при свечах «Бах и органная Франция»

Органный концерт при свечах «Бах и органная Франция»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Бах и органная Франция: музыкальное путешествие с Майей Мокрецовой

В рамках нового концерта «Бах и органная Франция» зрители смогут погрузиться в мир органной музыки, где величественные композиции Иоганна Себастьяна Баха пересекутся с творениями французских композиторов. Под руководством лауреата международных конкурсов Майи Мокрецовой, вечер обещает стать настоящим музыкальным откровением.

Величие Баха

Органное творчество Баха — это звуковое воплощение Вселенной, в котором царит строгий порядок и гармония. Импровизационные прелюдии напоминают рождение новых галактик, а фуги, созданные по строгим законам полифонии, отсылают к физическим законам, управляющим движением небесных тел. Слушая произведения Баха, невольно ощущаешь себя частью вечного потока времени и пространства.

В программе концерта запланированы:

  • Токката и фуга ре минор BWV 565 — легендарное произведение, открывающее вечер.
  • Пассакалия и фуга до минор BWV 582 — один из ранних баховских шедевров.
  • Хоральная прелюдия Ich ruf' zu dir BWV 639, а также транскрипция популярной Арии из Оркестровой сюиты BWV 1068.

Французская органная школа

В программе будет представлено также творчество Винсента Любека, северонемецкого композитора, который был одним из самых востребованных музыкантов Германии к началу XVIII века. Его хоральная фантазия Ich ruf' zu dir станет мостом между Бахом и романтической органной музыкой.

Фантазия “БахОрама” современного композитора Наджи Хакима, ученика Жана Лангле, включает известные темы из сольных произведений Баха. Хаким, органист ливанского происхождения, был вдохновлен небесной гармонией Баха и французской органной традицией.

Звук короля инструментов

Концерт пройдет на одном из уникальных органов семейства Walcker 1910 года рождения в храме Матери Божией Лурдской. Этот инструмент знаменит богатством звучания, на нем одинаково хорошо звучат как барочная, так и романтическая музыка.

Храм, построенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа, сегодня является настоящим архитектурным памятником, сохранившим свою уникальность на фоне других католических церквей Санкт-Петербурга. Он был не только свидетелем исторических событий, но и местом, где возникала настоящая музыкальная магия.

Информация о концерте

Duración: 1 час 10 минут без антракта

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность погрузиться в бескрайнюю стихию короля инструментов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 ноября
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
23 октября в 19:15 Commode
от 590 ₽
Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»
16+
Рок
Smoke on the water, рок-вахта в Дельте Невы. На маршруте «Большое Петербургское кольцо»
22 октября в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Проверка материала опытных комиков
18+
Юмор
Проверка материала опытных комиков
17 сентября в 20:40 Аригато
от 590 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше