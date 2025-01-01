Органный концерт при свечах «Бах и органная Франция»

В рамках нового концерта «Бах и органная Франция» зрители смогут погрузиться в мир органной музыки, где величественные композиции Иоганна Себастьяна Баха пересекутся с творениями французских композиторов. Под руководством лауреата международных конкурсов Майи Мокрецовой, вечер обещает стать настоящим музыкальным откровением.
Органное творчество Баха — это звуковое воплощение Вселенной, в котором царит строгий порядок и гармония. Импровизационные прелюдии напоминают рождение новых галактик, а фуги, созданные по строгим законам полифонии, отсылают к физическим законам, управляющим движением небесных тел. Слушая произведения Баха, невольно ощущаешь себя частью вечного потока времени и пространства.
В программе концерта запланированы:
В программе будет представлено также творчество Винсента Любека, северонемецкого композитора, который был одним из самых востребованных музыкантов Германии к началу XVIII века. Его хоральная фантазия Ich ruf' zu dir станет мостом между Бахом и романтической органной музыкой.
Фантазия “БахОрама” современного композитора Наджи Хакима, ученика Жана Лангле, включает известные темы из сольных произведений Баха. Хаким, органист ливанского происхождения, был вдохновлен небесной гармонией Баха и французской органной традицией.
Концерт пройдет на одном из уникальных органов семейства Walcker 1910 года рождения в храме Матери Божией Лурдской. Этот инструмент знаменит богатством звучания, на нем одинаково хорошо звучат как барочная, так и романтическая музыка.
Храм, построенный по проекту архитектора Леонтия Бенуа, сегодня является настоящим архитектурным памятником, сохранившим свою уникальность на фоне других католических церквей Санкт-Петербурга. Он был не только свидетелем исторических событий, но и местом, где возникала настоящая музыкальная магия.
Duración: 1 час 10 минут без антракта
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность погрузиться в бескрайнюю стихию короля инструментов!